俄羅斯警告愛爾蘭：這是海盜行為！後果很嚴重

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-04 12:41

據《塔斯社》3 日（周一）報導，俄羅斯駐愛爾蘭大使尤里 · 菲拉托夫（Yury Filatov）表示，俄方已向愛爾蘭發出警告，如果都柏林以涉嫌違反對俄制裁為由，對商船採取「海盜行徑」， 將引發嚴重後果。

愛爾蘭軍隊可以「打擊違反對俄制裁行為」為由登船檢查。（圖：Shuttertock）

愛爾蘭近期通過的法律規定，愛爾蘭軍隊可以「打擊違反對俄制裁行為」為由登船檢查。

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據英國《衛報》3 日報導，近幾周愛爾蘭官員發現，越來越多俄羅斯「影子艦隊」船隻正穿行北大西洋愛爾蘭附近水域，以繞開管控升級的英國和法國水域。

長期以來，西方國家指控俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。除俄羅斯外，委內瑞拉、伊朗也被指控利用此類船隊出口石油。

歐盟已通過一批對俄制裁方案，包括對俄羅斯「影子艦隊」船隻實施制裁，禁止其停靠歐盟港口，並停止提供相關海事服務。

義大利國防部 8 月 2 日稱，在地中海執行歐盟長期軍事行動的義大利海軍，當天攔截一艘受制裁的俄羅斯「影子艦隊」油輪。這是歐盟近兩周來第二次此類攔查行動。

英國和法國均已表示，將阻截任何途經領海、與俄羅斯受制裁「影子艦隊」有關的船隻。英國政府於今年 3 月宣布，已授權軍方檢查「影子艦隊」船隻。

英國前首相施凱爾 6 月 14 日證實，武裝部隊當天凌晨在英吉利海峽攔截一艘俄羅斯「影子艦隊」船隻。