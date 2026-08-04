俄羅斯警告愛爾蘭：這是海盜行為！後果很嚴重
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《塔斯社》3 日（周一）報導，俄羅斯駐愛爾蘭大使尤里 · 菲拉托夫（Yury Filatov）表示，俄方已向愛爾蘭發出警告，如果都柏林以涉嫌違反對俄制裁為由，對商船採取「海盜行徑」， 將引發嚴重後果。
愛爾蘭近期通過的法律規定，愛爾蘭軍隊可以「打擊違反對俄制裁行為」為由登船檢查。
據英國《衛報》3 日報導，近幾周愛爾蘭官員發現，越來越多俄羅斯「影子艦隊」船隻正穿行北大西洋愛爾蘭附近水域，以繞開管控升級的英國和法國水域。
長期以來，西方國家指控俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。除俄羅斯外，委內瑞拉、伊朗也被指控利用此類船隊出口石油。
歐盟已通過一批對俄制裁方案，包括對俄羅斯「影子艦隊」船隻實施制裁，禁止其停靠歐盟港口，並停止提供相關海事服務。
義大利國防部 8 月 2 日稱，在地中海執行歐盟長期軍事行動的義大利海軍，當天攔截一艘受制裁的俄羅斯「影子艦隊」油輪。這是歐盟近兩周來第二次此類攔查行動。
英國和法國均已表示，將阻截任何途經領海、與俄羅斯受制裁「影子艦隊」有關的船隻。英國政府於今年 3 月宣布，已授權軍方檢查「影子艦隊」船隻。
英國前首相施凱爾 6 月 14 日證實，武裝部隊當天凌晨在英吉利海峽攔截一艘俄羅斯「影子艦隊」船隻。
英國國防部則稱，在一項六小時行動中，英國皇家海軍陸戰隊突擊隊員與國家打擊犯罪局受過專門訓練的執法人員，登上了這艘受制裁油輪，這是英方首次主導此類行動。
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