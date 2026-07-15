鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 01:30

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 周三 (15 日) 表示，美國總統川普並未試圖干預央行貨幣政策，即使未來真的施壓，也不會影響 Fed 獨立決策。他並透露，自己已多次向川普與財政部長強調，他們選擇的是一名獨立人士，而他也會以獨立方式完成這份工作。

川普喊降息也沒用？華許重申Fed獨立性：不受政治干預(圖：REUTERS/TPG)

華許在參議院銀行委員會聽證會上，被問及今年 5 月接掌 Fed 以來，是否曾與川普討論利率政策。他表示，不希望公開自己與總統之間的私人對話，但強調已反覆向川普表明，自己將維護央行獨立性。

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民主黨參議員范霍倫 (Chris Van Hollen) 進一步追問，川普是否曾嘗試影響貨幣政策。華許回應，無論是在正式就任前，或宣誓上任前，川普都沒有試圖干預 Fed 決策。他補充，即使總統未來真的這麼做，他仍會專心履行職責，不受政治壓力影響。

華許也表示，將依循歷任 Fed 主席慣例，公開個人行程紀錄，以提高透明度。

川普長期主張美國需要更低利率，並多次公開要求 Fed 降息。華許由川普提名，今年 5 月正式上任，並在 6 月主持首次政策會議。當時 Fed 因美伊戰爭推高能源成本與物價壓力，決定將基準利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間不變。

美國本周公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 均顯示通膨降溫，但整體物價漲幅仍明顯高於 Fed 的 2% 目標。華許本周稍早也警告，單月數據改善並不代表抗通膨任務已經完成。

范霍倫則提醒華許，應延續前主席鮑爾 (Jerome Powell) 維護央行獨立性的做法。鮑爾目前仍是 Fed 理事，過去曾無視川普要求降息的公開喊話，並批評政府試圖對央行施加政治壓力。