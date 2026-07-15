鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 02:00

《CNBC》周三 (15 日) 報導，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 表示，美國總統川普選擇華許 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席是「很好的選擇」，並相信華許會盡最大努力完成 Fed 穩定物價與實現充分就業的雙重使命。

巴菲特接受《CNBC》節目《Squawk Box》主持人 Becky Quick 訪問時表示，他認為華許將盡其所能完成被賦予的任務，也就是將通膨控制在 2%，同時維持充分就業。

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不過，巴菲特也坦言，沒有人能夠完美完成如此艱鉅的工作。他以自己的投資生涯為例表示，就像自己也無法保證拿著別人的錢投資，就一定能創造超高報酬一樣，Fed 主席同樣不可能在每項決策上都做到完美。

華許由川普提名並經國會確認後，於今年 5 月正式接掌 Fed。他在 6 月首次主持貨幣政策會議時決定維持利率不變，同時提出調整央行政策框架的方向。

華許周二赴國會作證時，更承諾將推動 Fed 政策的「制度轉變」(regime change)，並誓言對抗通膨。周三，他將再度前往國會山莊，出席參議院銀行委員會聽證會。

巴菲特表示，華許關心美國，過去許多 Fed 官員同樣如此，但這並不代表他們做出的每項決策都一定正確，因為央行面臨的政策抉擇有時極為艱難。