鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 01:00

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三 (15 日) 表示，美國通膨目前「毫無疑問仍然過高」，但有令人鼓舞的理由相信物價漲幅可能已經觸頂，未來幾季可望逐步下降，而目前貨幣政策立場仍處於適當位置，足以引導通膨重返聯準會 (Fed) 的 2% 目標。

威廉斯在紐約一場活動的預備講稿中指出，目前通膨率約為 4%，遠高於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 2% 長期目標。過去一年來，更高的關稅、供應鏈中斷、中東戰爭引發的能源價格飆升，以及人工智慧 (AI) 相關企業投資熱潮，是推動通膨上升的主要力量。

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不過，他預估整體通膨將在今年底降至約 3.25%，2027 年繼續朝 2% 目標邁進，並於 2028 年達標。

六大因素支撐通膨降溫 AI 供需失衡有望緩解

威廉斯列出六項支持通膨未來降溫的因素，包括關稅造成的價格上漲大致已經反映、住房通膨持續下降、油價可能已經觸頂、AI 投資造成的供需失衡將逐步消退、勞動市場未對通膨形成額外壓力，以及長期通膨預期仍受到良好控制。

談及 AI 投資熱潮，威廉斯表示，他有信心相關投資將在未來幾年帶來強勁的生產力成長，但目前市場正處於可用供給與激增需求之間的競賽，對物價構成上行壓力。

隨著更多供給陸續到位，AI 相關投資造成的供需失衡應會逐漸消退，但其規模與持續時間仍存在高度不確定性。威廉斯上周曾提出更明確的警告，若 AI 帶動的需求持續強勁，Fed 將無法忽視其對通膨造成的影響。

勞動市場方面，威廉斯認為就業情勢已經趨於穩定，並未增加通膨壓力。他預估美國經濟今年將成長 2% 至 2.25%，失業率則將從目前的 4.2%，非常緩慢地下降至 2028 年的 4%。

6 月數據帶來喘息 Fed 官員對升息路徑仍有分歧

6 月整體通膨意外下降，主要受到能源價格下跌推動，使投資人加大押注 Fed 將在 7 月 28 日至 29 日的政策會議上維持利率不變。目前聯邦基金利率目標區間為 3.50% 至 3.75%，自去年 12 月以來維持不變。

不過，威廉斯強調，不希望對單月數據反應過度或給予太大權重，未來將密切觀察 6 月的通膨趨勢如何延續至 7 月。

Fed 官員目前對未來利率路徑存在明顯分歧。6 月提交經濟預測的 18 名官員中，有一半預估今年至少升息 1 碼，少數官員甚至認為上次會議已有升息理由。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 本周稍早也表示，如果物價壓力持續擴散，Fed 可能需要在近期升息。

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 同樣警告，6 月通膨改善並不代表央行已經「任務完成」。他周二出席國會聽證會時表示，官員將在 7 月底會議針對 Fed 工具的使用程度與時機進行一場「精彩的家庭爭論」。