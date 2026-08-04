鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-04 10:55

知名餐飲品牌鼎泰豐又有一家中國門市停業，鼎泰豐 3 日（周一）發布公告，稱因租賃合約到期，鼎泰豐上海港匯店當日起正式停止營業，建議顧客可選擇徐家匯中心店用餐。

同日鼎泰豐上海港匯店的電話已經無人接聽，大眾點評的訊息顯示該店「休息中」。

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據《界面新聞》報導，近兩年由於經營壓力等多方面因素的影響，鼎泰豐陸續關閉了多家門市。2024 年 8 月，鼎泰豐品牌發布公告，稱因原華北區域營運方營業執照到期，且續展未達成一致，總部提前終止品牌授權，關閉北京、天津、青島、西安等城市的 14 家門市。

去年 5 月，鼎泰豐官方微信公眾號發布消息，稱因品牌營運調整，鼎泰豐寧波國金中心將於 5 月 28 日起停止營業，退出寧波市場。

去年 10 月，鼎泰豐發布公告，稱官方微信商城將於 2025 年 11 月 30 日停止營業。

今年 4 月 27 日，由於商場租約到期，鼎泰豐杭州萬象城店也宣布結束營業。

值得注意的是，鼎泰豐在關閉門市的同時，也在拓展新門市。

今年 3 月，鼎泰豐北京嘉里中心門市開業，象徵鼎泰豐正式重返北京。該門市由台灣總部直營、上海廣成餐飲管理公司協助營運。

鼎泰豐北京嘉里中心門市工作人員曾表示，該店菜品保留了特色小籠包、蔥花蛋炒飯等經典菜品，菜品種類和價格較以前有所調整，全面取消了之前的 10% 服務費。

此外，今年 7 月，鼎泰豐上海徐家匯中心店開業。按照計畫，今年 10 月，其杭州嘉里中心店也將開業。

不過，鼎泰豐要想在白熱化餐飲賽道繼續實現增長並非易事。

鼎泰豐目前人均消費約人民幣 130 元，屬於中高檔餐飲品牌。當前消費者的餐飲消費態度更趨於理性，「性價比」逐漸成為主流消費趨勢。

尼爾森 IQ 中國發布的《2023 年中國消費者洞察暨 2024 年展望》顯示，43% 中國受訪者表示，將嚴格把控整體花費金額，37% 受訪者表示將改變消費方式，尋求最優價格 / 更低價格產品。在這樣的趨勢下，中高檔餐飲品牌無疑將面臨契合大眾消費需求的壓力。

此外，隨著中高檔餐飲場景替代選擇越來越多，而且高檔商圈租金高，人力成本上漲，對單店盈利模型也構成持續壓力。