鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 00:30

太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)周三 (15 日) 股價連續第四個交易日下跌，盤中首度跌破每股 135 美元的首次公開募股 (IPO) 發行價，距離這家可重複使用火箭製造商納入那斯達克 100 指數僅約一周。

SpaceX 周三股價下跌約 2%。自 6 月創紀錄上市以來，該股走勢劇烈震盪，上市首月盤中一度逼近每股 202 美元，首個完整交易日更暴漲約 20%，但近期漲勢快速逆轉，如今首度失守 IPO 發行價。

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SpaceX 上月完成歷史性 IPO，一舉募得創紀錄的 860 億美元，不僅成為全球資本市場矚目的焦點，也推動創辦人馬斯克 (Elon Musk) 成為全球首位身價突破 1 兆美元的富豪。

SpaceX 上周正式納入那斯達克 100 指數，帶動追蹤該指數的被動式基金買進股票。該公司得以在掛牌不久後迅速入選，主要受惠於那斯達克近期調整規則，將新上市企業納入指數前的最低交易時間縮短至 15 個交易日。

不過，SpaceX 加入那斯達克 100 後的股價表現並未延續上市初期熱潮。該股在納入指數隔日便跌破每股 150 美元的首次成交價，隨後持續走低，周三更進一步跌破 135 美元 IPO 發行價。

SpaceX 的掛牌被視為新一波大型科技公司上市潮的開端，市場接下來也高度期待人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與 Anthropic 的潛在 IPO。兩家公司均已向美國證券交易委員會 (SEC) 祕密遞交上市申請，但尚未正式公布上市時程或具體計畫。