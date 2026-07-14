鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 22:00

華爾街分析師普遍認為，美國 6 月通膨意外降溫，為擔憂聯準會 (Fed) 可能在未來數月升息的市場帶來一絲喘息，也讓 7 月升息的可能性進一步降低。不過，隨著能源價格近期重新反彈，多數專家仍不認為單月數據足以宣告通膨威脅解除，市場焦點也逐漸轉向企業財報與未來數月的物價走勢。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.4%，年增率由 5 月的 4.2% 降至 3.5%，低於市場預期；核心 CPI 則較前月持平，年增 2.6%，同樣優於預期。數據公布後，市場迅速降低 Fed 近期升息的押注。

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7 月升息機率驟降 但能源價格反彈仍是變數

B Riley Wealth 首席市場策略師霍根 (Art Hogan) 表示，無論整體或核心 CPI 都遠低於市場預期，迅速改變市場對 7 月升息的看法。儘管數據公布前，市場對 7 月升息的預期僅約 45%，本來就不是多數人的基本情境，但這份報告很可能進一步將升息時點推遲至更晚。

不過，霍根提醒，6 月整體通膨大幅降溫，很大程度受惠當月能源價格明顯下跌，而這一趨勢本月已經逆轉。因此，市場仍需等待下一份 CPI 報告，才能判斷油價反彈是否重新改變 Fed 的升息前景。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家卡迪洛 (Peter Cardillo) 同樣認為，這份報告令人意外，而能源價格下跌是主要原因。這不僅有助緩解債市疑慮，也為 Fed 提供更多政策操作空間。

卡迪洛預期，Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 仍會對通膨保持謹慎，但最新數據可能讓他更有餘裕表達對未來通膨降溫的期待，尤其可以主張當前物價壓力仍主要與能源價格有關，而不一定是由 AI 熱潮所推動。

Nationwide Investment Management Group 首席市場策略師哈克特 (Mark Hackett) 則形容，這份 CPI 只是讓市場「稍微鬆一口氣」。數據低於預期確實是溫和利多，但市場反應相對有限，也提醒投資人，近幾個月股市對通膨、Fed、地緣政治及利率變化已不像過去那麼敏感。

他認為，這份報告雖然正面，但還不足以成為推動美股突破歷史新高所需的催化劑，現階段市場所有目光仍集中在財報季。

AI 究竟推升還是壓低通膨？華爾街出現不同觀點

除了 Fed 政策與能源價格外，AI 對通膨的影響也成為華爾街分析師關注的焦點，而且市場對此出現不同看法。

Harris Financial Group 管理合夥人考克斯 (Jamie Cox) 認為，市場低估了 AI 帶來的通縮力量。儘管 AI 基礎設施建設成本高昂，確實創造大量成本壓力，但投資人過度聚焦建設成本，忽略 AI 提高效率及降低成本所帶來的好處。

考克斯預測，未來幾季 AI 的通縮效應將逐漸浮現，挑戰「能源價格上漲與消費強勁必然推升通膨」的傳統觀點。他甚至認為，6 月 CPI 可能只是未來一系列通膨降溫數據的第一份，AI 帶來的抵銷力量將讓許多人感到意外。

不過，Annex Wealth Management 首席經濟學家雅各布森 (Brian Jacobsen) 對此較為保留。他指出，AI 目前尚未明顯反映在 CPI 之中，6 月資訊科技商品價格月減 0.9%，智慧手機價格下跌 0.8%，但隨著蘋果等企業宣布漲價，7 月至 9 月的數據可能出現變化。

電腦軟體及配件價格較去年同期大漲 17.4%，但在整體消費籃子中的權重僅 0.03%，實際影響有限。相較之下，能源價格對消費者感受更加重要，即使 6 月汽油價格大跌近 10%，普通無鉛汽油價格仍較一年前高出逾 27%。