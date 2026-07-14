鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 21:41

美股主要指數周二 (14 日) 開高，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 全面低於市場預期，緩解投資人對聯準會 (Fed) 近期升息的擔憂，提振市場風險偏好，大型銀行亮眼財報也為股市提供支撐。不過，美伊衝突再度升溫帶動油價大漲，加上 IBM(IBM-US)初步財報遜於預期、股價重挫，限制大盤漲幅。

〈美股早盤〉CPI降溫助攻主要指數開高 油價大漲成攔路虎(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 3.0%。台積電 ADR 漲近 0.8%。

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美國 6 月通膨數據低於預期，緩解市場對聯準會 (Fed) 近期升息的擔憂，帶動美股與美債周二同步走高。標普 500 指數有望延續 7 月以來漲勢，美國 10 年期公債殖利率下跌 6 個基點至 4.57%，貨幣市場也將 Fed 7 月升息機率降至 20%。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.4%，為 6 年來首次下降，年增率則降至 3.5%，低於市場預期；剔除食品與能源的核心 CPI 較前月持平，顯示潛在通膨壓力有所緩解。這份數據為月底即將召開利率會議的 Fed 提供喘息空間，也降低立即採取升息行動的必要性。

美股方面，晶片股上漲提振市場情緒，抵銷 IBM 初步營收不如預期引發軟體股走弱的影響。與此同時，美國大型銀行揭開財報季序幕，摩根大通、美國銀行等業者繳出強勁成績，也為市場提供支撐。

摩根士丹利財富管理首席美國經濟學家 Zentner 表示，Fed 對持續偏高的通膨數據已逐漸失去耐心，而最新 CPI 意外低於預期，讓決策官員獲得喘息空間，減輕立即採取行動的壓力。

不過，Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 仍維持強硬立場。他在周二國會聽證會預備講稿中強調，Fed 決策官員對持續偏高的通膨「零容忍」，並堅定致力於恢復物價穩定。

Regan Capital 投資長 Skyler Weinand 指出，較疲弱的通膨數據可能使 Fed 暫時按兵不動，並降低升息機率，但華許自上任以來幾乎所有公開談話都帶有鷹派色彩，投資人仍不能排除政策進一步緊縮的可能性。

此外，美伊衝突再度升級，也讓通膨前景面臨新的不確定性。美國重新對伊朗實施海上封鎖並發動新一波空襲，德黑蘭則攻擊更多航經荷姆茲海峽的油輪，導致這條全球重要能源運輸航道的船舶流量銳減。自雙方重新交火以來，油價已飆升 20%。

高盛資產管理全球固定收益與流動性解決方案共同主管 Kay Haigh 表示，溫和的 CPI 數據確實降低 Fed 近期升息的壓力，但伊朗戰事重燃意味升息可能性遠未消失。雖然 Fed 今年仍存在維持利率不變的路徑，但隨著衝突再次升級，這條路已變得更加狹窄。

截至台北時間周二（14 日）21 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價上漲 0.90%，至每股 337.55 美元

摩根大通 (JPMorgan Chase) 盤前小幅走低，此前這家銀行巨頭公布第二季財報。排除重大特殊項目後，每股盈餘為 6.14 美元，營收達 580.2 億美元，高於 LSEG 調查分析師預估的每股盈餘 5.85 美元及營收 501.9 億美元。不過，目前尚不清楚該公司公布的獲利數據是否能與市場預期直接比較。

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 1.31%，至每股 60.28 美元

美國銀行 (Bank of America) 盤前股價持平，此前公布的最新一季財報優於市場預期。第二季每股盈餘為 1.21 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 1.13 美元；營收達 317 億美元，也超越市場預期的 307.2 億美元。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 4.20%，至每股 1,089.84 美元

高盛 (Goldman Sachs) 盤前上漲 1.4%，第二季營收與獲利雙雙大幅優於市場預期。每股盈餘達 20.98 美元，遠高於 LSEG 調查分析師預估的 14.48 美元；營收為 203.4 億美元，也超越市場預期的 161.3 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增率報 3.5%，預期 3.8%，前值 4.2%

美國 6 月 CPI 月增率報 - 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0.5%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.8%，前值 2.9%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析：

黃金價格近期在每盎司 4,000 美元附近震盪調整，但歐洲頭部資管 Abrdn 投資策略總監 Robert Minter 認為，短期波動並未改變黃金的長期投資邏輯。Minter 認為，市場正在過度關注 Fed 主席華許的鷹派表態，而沒有充分理解其政策調整方向。 Minter 說：「華許是那個喊狼來了的男孩。他不是鷹派。」

他認為，華許上任後持續強調物價穩定，是為了建立抗通膨信譽，但這並不代表 Fed 一定會採取明顯更緊縮的貨幣政策。