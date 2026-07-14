鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 20:38

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (14 日) 公布最新數據顯示，受能源與汽油價格大幅下跌帶動，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 出現 2020 年 4 月以來最大單月降幅，整體與核心通膨數據全面低於市場預期，為今年以來急遽升溫的物價壓力帶來喘息，也促使投資人降低對聯準會 (Fed) 近期升息的押注。

油價大跌送大禮！美6月CPI意外全面降溫 Fed本月升息壓力減輕(圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，美國 6 月 CPI 經季節調整後月減 0.4%，遠低於市場預期的月減 0.1% 至 0.2%，並創 2020 年 4 月以來最大單月降幅；年增率則由 5 月的 4.2% 大幅降至 3.5%，低於市場預期的 3.8%。

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美國 6 月 CPI 經季節調整後月減 0.4%，創 2020 年 4 月以來最大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品與能源價格後，6 月核心 CPI 較前月持平，優於市場預期的月增 0.2%；年增率則由 5 月的 2.9% 降至 2.6%，同樣低於市場預期。這顯示物價降溫並非完全由能源價格下跌驅動，部分潛在通膨壓力也有所緩解。

6 月核心 CPI 較前月持平，優於市場預期的月增 0.2%。(圖：ZeroHedge)

報告公布後，美股指數期貨走高，美國公債殖利率明顯下跌，投資人降低對 Fed 在 7 月升息的押注。

圖：芝商所 FedWatch 工具

汽油價格重挫近一成 服務通膨也明顯降溫

能源價格是 6 月通膨大幅回落的主要推手。能源指數單月重挫 5.7%，創 2022 年 8 月以來最大跌幅，其中汽油與燃料油價格均下跌逾 9%。汽油價格跌幅接近 10%，主要反映美伊一度達成脆弱停火協議後，油價從多年高點回落。

能源價格是 6 月通膨大幅回落的主要推手。(圖：ZeroHedge)

服務業通膨同樣出現令人鼓舞的降溫跡象。扣除能源後的服務價格較前月持平，其中住房成本僅上漲 0.1%，運輸服務價格則下跌 0.3%。備受市場關注的「超級核心通膨」月減 0.2%，創 2020 年疫情以來最大降幅，主要受到教育與通訊以及運輸服務價格下降帶動。

服務業通膨同樣出現令人鼓舞的降溫跡象。(圖：ZeroHedge)

商品方面，服飾價格月減 0.6%，中古車與卡車價格下跌 0.2%，新車價格則持平。汽車保險費也大幅下跌，飯店住宿價格更創逾一年最大降幅。另一方面，食品價格月增 0.2%，其中雜貨價格連續第三個月上漲，主要受到牛肉、雞蛋與乳製品漲價推動。

值得注意的是，電腦軟體及配件價格單月大漲 2.3%，年增率更創紀錄飆升 17.4%，凸顯部分科技相關產品仍面臨顯著價格壓力。

Fed 升息壓力暫緩 但油價反彈埋下變數

這份報告顯示，隨著伊朗戰爭最嚴重的能源價格衝擊逐漸消退，美國消費者獲得暫時喘息，Fed 官員也可望樂見通膨低於預期。不過，這份數據尚不足以完全排除今年升息的可能性。

美伊脆弱停火協議上周破裂，荷姆茲海峽商船再度遭到攻擊，隨後美國與伊朗重新發動軍事打擊。美國總統川普周一宣布恢復對伊朗的海上封鎖後，油價周二升至 4 周高點，美國汽油均價也由一周前每加侖 3.79 美元升至 3.86 美元，意味能源通膨可能再次捲土重來。

Fed 在 6 月會議將基準利率維持於 3.5% 至 3.75% 區間，但最新利率預測顯示，愈來愈多官員認為 2026 年可能需要升息。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周一表示，需要連續數月出現正面的通膨數據，才能相信物價正重新朝 2% 目標邁進。

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 周二在國會聽證會預備講稿中強調，央行對持續高通膨「零容忍」，並表示 Fed 首要目標就是制定正確的貨幣政策，讓過去 5 年的通膨飆升成為歷史。