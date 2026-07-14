鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 00:30

《彭博》周二 (14 日) 援引知情人士消息報導，叫車服務巨頭 Uber(UBER-US) 正就收購德國外送平台 Delivery Hero 進行深入談判，最快可能在本周達成協議。若交易成真，將成為全球外送產業整併浪潮中的又一筆重大併購案，但也可能面臨全球反壟斷監管機構的嚴格審查。

據知情人士透露，Uber 希望最快本周與 Delivery Hero 達成協議，潛在交易對這家德國外送集團的估值，可能遠高於近期每股約 36 歐元的交易價格。

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Delivery Hero 股價今年以來已大漲約 62%，目前市值約 112 億歐元 (128 億美元)。Uber 目前已直接持有 Delivery Hero 約 24.99% 股份，加計衍生性金融商品後，總持股權益約達 36.8%。

Uber 先前曾提出每股 33 歐元的收購報價，但投資人普遍押注，若要成功促成交易，Uber 勢必得提高價格。此外，在阿姆斯特丹上市的網路投資公司 Prosus 也是 Delivery Hero 的重要股東之一。

不過，相關談判仍在進行中，交易可能延後，甚至最終破局。Uber 與 Prosus 代表均拒絕置評，Delivery Hero 發言人則未立即回應置評請求。

若收購案成真，預料將引起全球反壟斷監管機構高度關注。Delivery Hero 業務遍及全球逾 60 個市場，與 Uber 在歐洲及中東部分地區存在業務重疊，可能成為監管審查的焦點。

Delivery Hero 近期因股東施壓而展開策略評估，其中包括避險基金 Aspex Management。該基金先前成功推動創辦人奧斯特伯格 (Niklas Östberg) 離職，並持續要求公司出售更多資產。

這項潛在交易正值全球外送產業加速整併之際。隨著產業成長放緩、競爭激烈，多家歐洲外送平台近年成為收購目標。DoorDash 去年同意收購英國 Deliveroo，Prosus 則收購 Just Eat Takeaway.com。

此外，其他潛在買家也曾研究收購 Delivery Hero 全部或部分資產。據先前報導，DoorDash 與沙烏地阿拉伯快速外送新創 Ninja，分別曾對 Delivery Hero 部分或全部中東業務表達興趣。