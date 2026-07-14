鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 21:20

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 周二 (14 日) 向國會表示，Fed 對持續偏高的通膨「零容忍」，並重申決策官員堅定致力於恢復物價穩定。不過，在 7 月利率會議僅剩兩周之際，他並未透露 Fed 屆時將升息或維持利率不變。

華許在向眾議院金融服務委員會發表的證詞中表示：「我們委員會的成員對持續偏高的通膨零容忍，並一致堅定致力於恢復物價穩定。」

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他強調，Fed 的首要目標是制定正確的貨幣政策，並稱：「如果我們制定正確的政策——而我們會做到——過去 5 年的通膨飆升將成為歷史。」

值得注意的是，華許的證詞是在美國勞工統計局 (BLS) 公布最新通膨數據前準備完成。數據顯示，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.4%，為 6 年來首次下降，核心 CPI 則較前月持平，雙雙低於市場預期，緩解 Fed 近期升息的壓力。

升息聲浪漸起 華許拒絕預告 7 月決策

華許的國會證詞正值愈來愈多 Fed 官員警告，未來數月可能需要升息以抑制通膨。Fed 將於 7 月 28 日至 29 日召開政策會議，部分官員已主張應考慮提高利率，但華許並未暗示自己支持升息或按兵不動，符合他一貫反對 Fed 提前預告下一步政策行動的立場。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，7 月會議應將升息納入考慮。他直言，面對通膨，「只是嚴厲地盯著它，直到它在我們凌厲的目光下自行消融，並不是一個選項。」

Fed 去年因擔憂勞動市場惡化而連續 3 次降息，但當時官員擔心的就業衰退最終並未出現。招聘趨於穩定、失業率幾乎沒有變動，加上裁員情況有限，勞動市場展現出超乎預期的韌性。

與此同時，進口關稅、美伊戰爭引發的能源與大宗商品價格衝擊，以及 AI 基礎設施建設熱潮，從三個方向帶來新的價格壓力，使 Fed 面對經濟依然強韌、通膨卻持續介於 3% 至 4% 的局面。

Fed 在 6 月會議一致決定將基準利率維持於 3.5% 至 3.75% 區間不變，為連續第四次按兵不動，也是華許就任後主持的首次政策會議。最新利率預測顯示，9 名官員預期今年至少升息 1 碼，其中 6 人預估至少升息 2 碼；另有 9 人預期利率不變或降息。

華許一向批評透過前瞻指引暗示未來利率路徑，因此並未提交自己的利率預測。

AI 投資加速經濟成長 也為 Fed 帶來新挑戰

對於整體經濟前景，華許態度相對樂觀。他形容美國勞動市場「大致穩定」，裁員跡象有限，名目薪資穩健成長，並特別提到勞動生產力強勁提升，有助經濟在不引發通膨的情況下實現更快成長。

然而，華許對 AI 熱潮的影響較為謹慎。他在證詞中花了比其他經濟議題更多篇幅討論 AI 基礎設施建設，指出相關投資支出十分強勁，而且似乎仍在加速。

華許表示，目前尚不清楚經濟最終能從 AI 建設熱潮中獲得多大程度的好處，而新的經濟機會也會為決策者帶來新的挑戰，Fed 正密切關注 AI 對通膨及勞動市場的影響。

Fed 6 月會議紀錄顯示，隨著決策官員對勞動市場的擔憂略微減退，對通膨的疑慮則日益升高。不過，最新公布的 6 月 CPI 全面低於市場預期，可能讓 Fed 在 7 月會議前獲得更多觀察空間。