鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-04 19:34

緯創 (3231-TW) 今 (4) 日召開法說會並公告今年上半年財報，上半年營收 1.74 兆元，年增 94%，稅後純益 244.58 億元，每股純益 7.78 元，再寫新高。另外，緯創董事會也通過多項議案，對台灣、美國與越南擴大投資，總投資金額達 174.81 億元。

緯創第二季營收 8954.43 億元，季增 5.81%，年增 62.43%；毛利率 5.56%，季增 0.45 個百分點，年增 1.22 個百分點；營益率 3.74%，季增 0.29 個百分點，年增 1.78 個百分點；稅後純益 148.27 億元，季增 53.95%，年增 1.28 倍，每股純益 4.72 元。

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緯創累計今年上半年營收 1.74 兆元，年增 94.01%；毛利率 5.44%，年減 0.3 個百分點；營益率 3.59%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 244.58 億元，年增 1.07 倍，每股純益 7.78 元。

根據緯創公告，在台灣地區的投資上，擬新增新竹廠區與高雄廠區資本支出，分別增加 20 億元及 85 億元，主要用於取得機器設備，以因應未來產能擴充。

另外，為因應與日俱增的 AI 發展需求，緯創擬以 39.67 億元，在國立陽明交通大學台南校區緯創樓設立 AI 算力中心。此中心將支援緯創集團內部的 AI 運算需求，並透過捐贈運算資源，提供 AI 研究與教育計畫所需算力。

美國地區方面，緯創通過對 Wistron InfoComm (USA) Corporation 與 SMS Infocomm Corporation 兩家 100% 持股子公司，分別新增資本支出 2300 萬美元 (約新台幣 7.45 億元) 及 3000 萬美元 (約新台幣 9.72 億元)，因應未來 AI 相關業務發展。

至於越南地區，緯創擬增資 100% 持股的子公司 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 4000 萬美元 (約新台幣 12.96 億元)。

此外，緯創根據今年股東會授權，擬向主管機關提出必要申請，發行不超過 2.5 億股普通股，並以全球存托憑證 (GDRs) 形式發行。