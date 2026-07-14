鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 21:00

摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠市場波動推升交易收入、併購與承銷活動回溫，加上 Visa(V-US) 持股帶來 46 億美元收益，單季淨利創下美國銀行業史上新高。儘管營收與獲利大幅超越市場預期，公司上調全年支出預測，加上執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告多項風險正在經濟表面下累積，股價盤前仍下跌約 2%。

〈財報〉交易、投銀業務全面報喜！摩根大通Q2獲利創紀錄 股票交易收入暴增逾八成(圖：REUTERS/TPG)

圖：摩根大通財報

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摩根大通第二季淨利年增 41.2% 至 211.6 億美元，稀釋後每股盈餘由去年同期的 5.24 美元升至 7.70 美元，主要受到 Visa 持股收益挹注。排除特殊項目後，每股盈餘為 6.14 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 5.85 美元，超出預期的幅度為五年來最大。

第二季營收年增 27.7% 至 573.5 億美元，也大幅高於 FactSet 調查市場預估的 510.9 億美元。戴蒙表示，這份成績受惠於市場活動熱絡，以及公司多年來持續投資、嚴謹執行與審慎配置資本，各主要業務部門營收均創下紀錄。

交易收入再創新高 投銀手續費增三成

中東衝突及荷姆茲海峽航運受阻，引發油價與各類資產價格劇烈波動，加上通膨與 Fed 利率前景充滿不確定性，促使投資人積極調整部位，帶動摩根大通第二季交易收入年增 35% 至 121 億美元，超越今年第一季締造的前次紀錄。

其中，股票交易收入年增 86% 至 60.3 億美元，不僅高於所有分析師預測，也成為本季財報最大亮點；固定收益交易收入則成長 6%。包含交易與證券業務在內的市場收入年增 33.1% 至 136.9 億美元。

全球併購、首次公開募股 (IPO) 及企業融資活動復甦，也推升投資銀行業務。第二季投資銀行手續費年增 30% 至 32.8 億美元，優於市場預期，股票與債券承銷收入雙雙超標。

摩根大通本季參與多筆大型交易，包括擔任 SpaceX 創紀錄 IPO 的主承銷商、NextEra Energy 以約 670 億美元收購 Dominion Energy 的共同顧問，以及 Alphabet 規模 850 億美元股票發行案的主要承銷商。根據 Dealogic 資料，今年以來全球宣布的併購交易總額已突破 3 兆美元，摩根大通也持續位居全球投資銀行排行榜首位。

利息收入展望上修 戴蒙示警「板塊碰撞」風險

傳統銀行業務同樣穩健。第二季淨利息收入年增 10% 至 255 億美元；排除市場業務後，淨利息收入成長 4% 至 237 億美元，平均貸款則增加 10%。摩根大通因此將全年淨利息收入預測由 1,030 億美元上調至 1,055 億美元，排除市場業務後的預測也由 950 億美元升至 965 億美元。

此外，公司預估全年信用卡淨沖銷率約為 3.2%，低於先前預測的 3.4%，反映消費者信用品質仍具一定韌性。消費與社區銀行業務營收年增 7.6% 至 202.7 億美元，資產與財富管理業務營收則成長 18.9% 至 68.5 億美元。

不過，摩根大通也將全年調整後支出預測由 1,050 億美元上調至 1,075 億美元，主要因交易與業務量增加，帶動與營收相關的費用同步攀升。第二季支出達 273 億美元，高於市場預期，成為亮眼財報公布後股價仍承壓的重要原因。

戴蒙表示，美國經濟展現「顯著韌性」，人工智慧 (AI) 帶動的資本支出、財政刺激及監管效率改善，都有助企業投資與招聘。然而，他也警告，地緣政治緊張與戰爭、頑固通膨、龐大全球財政赤字及資產價格偏高等風險，正如地殼板塊般在表面下移動。