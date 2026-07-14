鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 20:00

高盛 (GS-US) 周二 (14 日) 公布表現強勁的第二季財報，季度總營收達到 203.4 億美元，大幅超越分析師預期的 161.2 億美元，每股盈餘 (EPS) 則為 20.98 美元，遠高於預期的 14.38 美元，較去年同期的 10.91 美元接近翻倍，淨利潤從去年同期的 37.2 億美元躍升至 66.3 億美元，年增達 78%。

高盛財報公布後，盤前股價上漲約 2%。

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股票交易與投行業務亮眼

在人工智慧 (AI) 熱潮與中東局勢引發的市場波動推動下，高盛的股票交易業務表現尤為驚人。部門營收達 74.2 億美元，年增 72%，創下公司歷史最高紀錄，且這已是連續第三季打破自身紀錄。其單季表現甚至超過了 2019 年全年的總和。

投資銀行業務同樣迎來強勁復甦，手續費收入達 34 億美元，創下 2021 年以來新高。目前高盛在併購 (M&A) 市場佔據超過三分之一的份額，今年諮詢的交易規模已達 1 兆美元，創下史上最快紀錄。

固定收益、貨幣及商品 (FICC) 業務表現也同樣不俗，營收增長 32% 至 45.9 億美元。

「數位代理」打造的人力流水線

除了財務數據，高盛的高層正透過自動化流程來提升效率。總裁沃德隆 (John Waldron) 將高盛描述為「人力流水線」，並強調未來將透過「數位代理」(機器人) 來實現規模化擴張，而非大量增聘人手。

財報顯示，儘管總營收增長 39%，但員工薪資支出僅增長 30%，反映出銀行在成本控管與效率提升上的成效。