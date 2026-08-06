美國Fed主席上任不到三個月 川普、華許多次通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-06 12:53

知情人士爆料，自華許出任美國聯準會（Fed）主席以來，美國總統川普已多次與其通話，維持著總統與 Fed 主席之間的溝通渠道，這種做法有別於近年來慣例。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《華盛頓郵報》5 日（周三）報導，消息人士透露，川普與華許的通話呈階段性特點：有時連續幾天多次聯繫，隨後又會較長時間不聯繫。

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部分知情人士表示，川普曾就一系列問題徵詢華許的意見，包括伊朗戰事以及人工智慧迅速發展對美國經濟的影響。

目前不清楚川普和華許是否討論過貨幣政策。一名了解兩人談話情況的人士稱，自華許獲美國國會參議院確認以來，川普從未提及利率問題。

華許就任 Fed 主席還不到三個月。今年 1 月 30 日，川普宣布提名華許出任下一任 Fed 主席。5 月 22 日，華許在美國白宮舉行的儀式上宣誓就任 Fed 主席。