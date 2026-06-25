鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 15:55

布蘭特原油 (Brent) 曲線周三 (24 日) 出現罕見情況，次近月合約價格比近月價格還高，是 2 月底伊朗戰爭爆發以來首次出現的正價差(contango)，顯示隨著滯留油輪開始駛離荷姆茲海峽，市場預期短期原油供應將明顯增加。

布蘭特原油是全球原油價格基準，周三的報價顯示，9 月交割合約價格較 8 月交割合約高出 12 美分，反映市場認為目前現貨供應充裕，但未來數月供應可能相對收緊。

‌



Sparta Commodities 研究主管 Neil Crosby 說：「市場預期大量實體原油將從阿拉伯灣湧出，因此短期出現小規模供給過剩，需求必須透過更具吸引力的價格重新被拉回市場。』

隨著美國與伊朗達成臨時協議，原本滯留波斯灣的供應開始重新流向國際市場。周三的航運追蹤資料顯示，有三艘先前受困的油輪正駛出荷姆茲海峽，共載運約 500 萬桶原油。

美國能源部長 Chris Wright 表示，過去 24 小時已有約 2000 萬桶原油經由荷姆茲海峽運出，顯示運輸流量逐步恢復正常。

瑞穗證券 (Mizuho) 能源期貨主管 Bob Yawger 說：「市場正在拋售即將從中東湧入市場的大量原油，交易商急著出清部位。目前 8 月合約面臨相當沉重的賣壓。」