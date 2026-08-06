鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 13:40

隨著金價周三 (5 日) 攀升至每盎司 4,250 美元以上的 7 周高點，黃金再次成為投資者關注的焦點。儘管短期內仍受貨幣政策不確定性的影響，但一位基金經理人認為，支撐黃金長期牛市的結構性力量依然穩固。

市場情緒與宏觀驅動力

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然而，Gabelli 黃金基金 (GOLDX) 經理人 Chris Mancini 指出，投資者目前仍將黃金視為一種「周期性商品」，但黃金本質上是貨幣資產。支撐其長期走勢的因素包括：地緣政治不確定性、政府債務飆升、各國央行去美元化以及對法定貨幣信心的喪失。

Mancini 認為，黃金作為「無對手方風險」且「無法複製」的資產，其長期趨勢幾乎不可能逆轉，並預期金價將重回 5,000 美元。

金礦股的戰略價值

Mancini 強調，目前的金礦股被嚴重低估。許多大型礦商在金價高於 4,000 美元的環境下，其全維持成本 (AISC) 僅約 2,000 美元，正創造歷史性的利潤與自由現金流。然而，市場卻以周期性頂峰的估值 (如本益比僅 10 至 11 倍) 來對待這些公司，忽視了高利潤空間帶來的財務緩衝。

短期風險展望

儘管長期看漲，但短期波動仍不可忽視。市場正屏息以待美國非農就業數據，這將提供聯準會未來政策路徑的關鍵線索。若油價上漲引發通膨回升，可能迫使聯準會再次考慮升息。