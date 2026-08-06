鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 13:27

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周三 (6 日) 表示，她認為上周沒有必要升息，但若通膨未能很快降溫，她已準備支持進一步升息。 ，以因應「仍然過高」的物價壓力。

庫克在阿拉斯加安克拉治經濟發展公司 (Anchorage Economic Development Corporation) 舉辦的 2026 年經濟午餐會發表演說，她說道：「如果通膨沒有很快開始降溫，我已準備好在必要時採取升息行動。」

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她認為在 Fed 雙重使命中，目前通膨風險高於就業風險。若有必要升息抑制物價，她也會同時評估對整體經濟的影響。

她說：「如果有必要讓通膨回落，我將支持升息，但也有可能最後不需要。」

抗通膨空間正在縮小

庫克表示，由於美國通膨已連續五年高於 Fed 設定的 2% 目標，通膨預期逐漸根深蒂固的風險正持續升高。根據 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數，6 月通膨年增率為 3.7%。

庫克警告，通膨可能逐漸反映在企業定價與薪資形成過程中，使 Fed 日後壓低通膨的難度提高。她說：「通膨高於目標的時間愈長，這種情況發生的可能性就愈高。因此，在目前環境下，我們沒有等待更久的餘裕。」

上周支持利率不變的原因

庫克並解釋，她上周支持維持利率不變，主因是目前推升通膨的幾項因素未必會持續。去年開始實施的關稅大多已反映在物價上，由於比較基期墊高，未來對通膨的推升效果可能逐步減弱。

她也提到，中東衝突推升油價，但市場普遍預估油價年底前將回落。此外，目前因人工智慧 (AI) 需求帶動而飆升的相關零組件價格，未來也可望隨供應鏈調整而下降。

她說：「因此，我認為目前適合先按兵不動，觀察這些因素如何演變。」

內部鷹聲起

Fed 上周以九比三決議維持聯邦基金利率目標區間於 3.50-3.75% 不變，但已有三位地區聯準銀行總裁主張立即升息 1 碼，以抑制通膨，分別是哈瑪克 (Beth Hammack)、卡什卡里(Neel Kashkari) 和蘿根(Lorie Logan)。

相較之下，Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 仍未針對未來利率路徑提供明確指引，也未詳細說明其貨幣政策決策邏輯。

卡什卡利周三接受 CNBC 訪問時表示，為抑制通膨，現在應開始循序漸進升息，但並非主張大幅提高利率。

另一方面，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 周二晚間表示，目前通膨仍過高，要讓通膨回落仍需更高利率支撐。