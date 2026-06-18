鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 19:30

美國公債周四（18 日）自前一日賣壓中回穩，市場逐漸消化新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）上任後首場政策記者會釋出的強硬訊號。投資人認為，華許展現出抑制通膨的決心，有助於穩定長期通膨預期，也讓長天期公債出現反彈。

華許首秀釋鷹派訊號！美債跌勢暫歇、長債反彈(圖：REUTERS/TPG)

美國 2 年期公債殖利率周四持穩在 4.19% 左右，前一日曾升抵逾一年高點，主因交易員大幅提高對 Fed 升息的押注。與此同時，30 年期公債價格走揚，殖利率下滑 5 個基點至 4.88%，反映市場相信 Fed 未來有能力控制長期物價壓力。

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Amova Asset Management Americas 投資長 Peter Graf 表示，若 Fed 重新展現將通膨壓回目標水準的承諾，殖利率曲線有望維持較平坦的型態。他指出，華許領導下的 Fed 新篇章，並未如美國總統川普原先期待般偏向寬鬆，而是展現願意打破過去慣例的態度。

華許在記者會上強調，他將採取與前任不同的溝通方式，不再過度引導市場對未來利率路徑的預期，即使此舉可能導致市場波動加劇、利率定價更加不確定，也在所不惜。

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 認為，華許既然公開承諾要讓通膨重返 Fed 的 2% 目標，若接下來公布的通膨數據未見改善，他最快可能在 7 月、最晚於 9 月被迫升息。Guha 警告，若華許未採取相應行動，恐將陷入自己所建立的「信譽陷阱」（credibility trap）。

華許的鷹派立場也獲得 Fed 官員最新利率預測支持。根據最新點陣圖，約半數決策官員預期今年底前利率將高於目前水準。市場目前則已完全消化 Fed 於 10 月前升息一次的預期。

升息押注升溫同樣帶動美元走強。彭博美元即期指數（Bloomberg Dollar Spot Index）在周三創下 3 月初以來最大單日漲幅後，周四再上漲 0.2%。

另一方面，美伊簽署協議後油價回落，也進一步協助壓抑通膨預期。隨著市場對 Fed 抗通膨能力的信心提升，加上能源價格降溫，30 年期美債殖利率跌至 4 月底以來最低水準。