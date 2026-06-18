鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-18 21:37

美股主要指數周四 (18 日) 開高走高，科技股領軍反彈。投資人逢低承接前一日因聯準會 (Fed) 釋出升息訊號而遭到拋售的股票，與此同時，美伊達成和平協議帶動油價回落，也提振市場對通膨降溫的期待。

隨著荷姆茲海峽有望逐步恢復正常航運，市場樂觀看待能源供應風險緩解，有助抵消新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 偏鷹派立場帶來的壓力，推動華爾街三大指數同步走高。

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 330 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 230 點或 0.9%，標普 500 指數漲 0.8%，費城半導體指數漲逾 4.5%。台積電 ADR 漲逾 3.0%。

美國總統川普簽署美伊初步和平協議後，中東局勢進一步降溫，帶動全球市場風險偏好回升。隨著部分油輪恢復通行荷姆茲海峽，國際油價周四下跌，美股期貨同步反彈，市場焦點也逐漸從地緣政治風險轉向企業獲利與聯準會 (Fed) 後續政策走向。

布蘭特原油價格則下跌 1.5%，朝每桶 78 美元靠攏。根據伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 公布的協議備忘錄內容，荷姆茲海峽航運可望在 30 天內全面恢復正常運作。目前已有 4 艘超級油輪、約 800 萬桶原油成功穿越或駛離荷姆茲海峽，顯示能源供應中斷風險正逐步消退。

美伊協議提振市場情緒 投資人重返企業獲利題材

市場人士認為，美伊達成協議有助於降低能源價格進一步飆升的風險，也讓投資人重新聚焦企業基本面與人工智慧 (AI) 投資熱潮。

Tikehau Capital 資本市場策略主管 Raphael Thuin 表示，無論是 SpaceX 掛牌上市、華許 (Kevin Warsh) 首次主持 Fed 會議，還是美伊達成協議，近期市場都順利消化相關衝擊。

市場對通膨前景的樂觀情緒，也反映在能源市場走勢上。美國汽油價格近期跌破每加侖 4 美元，創 3 月以來新低。不過分析人士提醒，能源成本只是通膨組成的一部分，整體物價壓力是否持續降溫，仍有待後續數據驗證。

Fed 升息預期未退 美元續強、美債殖利率維持高檔

儘管油價回落，但債券市場對 Fed 政策前景依舊保持警戒。美國短天期公債殖利率仍維持在 2025 年 2 月以來高點附近，交易員持續押注 Fed 將於 9 月升息。最新公布的初領失業救濟金人數略高於市場預期，但尚未改變市場對利率路徑的看法。

周三結束的 Fed 會議已是連續第四次按兵不動。決策官員認為美國經濟成長依然穩健，生產力與企業資本支出維持強勁，同時強調通膨風險已超越就業市場疲弱問題，成為政策制定的首要考量。

Fed 主席華許強調未來政策將更依賴經濟數據，也讓市場更加關注能源價格對通膨的影響。Jefferies 歐洲首席經濟學家 Mohit Kumar 表示，若油價持續維持在每桶 80 美元以下，通膨預期未必會進一步升高，因此 Fed 未來幾個月可能維持利率不變。

他認為，從中期來看，包括 AI 技術進步、生產效率提升以及能源價格回落等因素，仍將持續形成抑制通膨的力量。不過在市場完全確認物價壓力受控之前，Fed 的「利率維持高檔更久」論述短期內恐怕仍難鬆動。

截至台北時間周四（18 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 9.98%，至每股 133.19 美元

英特爾盤前大漲近 9%，美國總統川普在 Truth Social 發文表示，英特爾已與蘋果 (AAPL-US) 達成協議，將在美國設計並生產晶片。蘋果盤前則小漲不到 1%。

威騰電子 (WDC-US) 早盤股價上漲 9.66%，至每股 780.89 美元

記憶體族群 盤前同步走強，威騰電子 (Western Digital) 上漲 5.6%，美光 (MU-US) 及 Sandisk (SNDK-US) 均上漲約 4%。

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價下跌 16.67%，至每股 130.00 美元

埃森哲盤前重挫 13%，該公司宣布同意收購資產智慧公司 runZero、裝置與軟體供應鏈安全公司 Netrise，以及資安公司 Dragos 的多數股權，交易總價值約 41.75 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.6 萬，預期 22.5 萬，前值 23 萬

美國上周續領失業金人數報 181 萬，預期 180 萬，前值 178.6 萬

華爾街分析：

摩根大通策略師表示，隨著半導體股票的劇烈波動迫使部分投資人削減配置，市場爆發「恐慌動盪」的風險正在上升。策略師指出，本週晶片股反彈至歷史新高的同時，伴隨著更高的波動性，這可能會引發投資組合的「風險價值」(VaR) 衝擊。