鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-17 21:44

美股主要指數周三開盤小幅走高，晶片股在前一交易日重挫後展開反彈，帶動市場情緒回穩。不過，隨著聯準會 (Fed) 即將公布最新利率決策，投資人普遍保持觀望，美股、美元及美債市場波動有限。

〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策 主要指數小幅走高(圖：REUTERS/TPG)

市場普遍預期 Fed 本次將維持利率不變，但新任主席華許 (Kevin Warsh) 首次主持貨幣政策會議後的談話，以及最新經濟預測與點陣圖 (Dot Plot) 內容，將成為市場研判未來利率路徑的重要依據。此外，油價在美伊臨時和平協議消息後止跌回升，也讓投資人持續關注能源價格對通膨與貨幣政策前景的影響。

‌



截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.15%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或 0.4%，標普 500 指數漲 0.15%，費城半導體指數漲逾 3.1%。台積電 ADR 漲近 2.7%。

在聯準會 (Fed) 公布最新利率決策前夕，華爾街市場觀望氣氛濃厚，美股、美債及美元盤中震盪整理，投資人不願大舉押注，等待聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 首度主持貨幣政策會議後釋出的訊號，以判斷未來利率走向。

市場普遍預期，聯準會本次將維持基準利率不變。不過，投資人更關注的是華許對通膨風險及未來政策路徑的看法，尤其是在近期能源價格波動與中東局勢變化之際，聯準會是否仍傾向維持偏鷹立場。

儘管貨幣市場近期已下調部分升息預期，但交易員仍預估聯準會可能在 2027 年第一季結束前升息 1 碼 (25 個基點)，反映市場認為通膨壓力短期內恐難以完全消退。

分析人士指出，華許面臨一項不容易的挑戰。一方面，他需要展現聯準會致力於將通膨拉回 2% 目標的決心，以維持市場對央行抗通膨信譽的信心；另一方面，若措辭過於強硬，則可能重新引發市場對升息的押注，進一步衝擊金融市場表現。

Evercore 分析師古哈 (Krishna Guha) 表示，美國與伊朗達成臨時和平協議後，國際油價持續回落，這確實為華許首次主持利率會議提供更多政策空間，也降低了會議帶來的部分風險。然而，他認為本次決策仍具有較高的不確定性。

古哈指出，華許必須在兩種風險之間取得平衡。如果態度過於鴿派，可能失去債券市場信任；若立場過於鷹派，則可能刺激市場重新加大升息押注，因此他的政策溝通空間相當有限。

除了利率決策聲明外，聯準會本次還將同步公布最新季度經濟預測與備受關注的「點陣圖」(Dot Plot)，藉此揭露官員對未來利率路徑的看法。

根據《彭博》調查，多數經濟學家預期聯準會官員將上調通膨預測，同時進一步延後降息時程。先前聯準會預測 2026 年與 2027 年各降息一次，但最新點陣圖可能顯示官員對降息前景更加保守。

此外，市場也將關注華許如何評估美伊臨時和平協議對經濟與通膨的影響。隨著油價自高檔回落，能源成本壓力有所減輕，未來是否有助於抑制通膨升溫，也將成為市場解讀聯準會政策的重要觀察指標。

截至台北時間周三（17 日）21 時許：

焦點個股：

CarMax(KMX-US) 早盤股價上漲 4.74%，至每股 49.64 美元

CarMax 盤前上漲逾 3.5%，此前該公司公布第一季財報優於市場預期。CarMax 每股獲利 (EPS) 報 1.31 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 0.95 美元，營收表現同樣優於市場預期。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 2.77%，至每股 120.30 美元

晶片股周三盤前普遍反彈，前一交易日因投資人獲利了結與資金輪動疑慮而遭到拋售。英特爾 (Intel) 盤前上漲逾 3%，此前周二重挫 8.5%；超微 (AMD-US) 漲逾 2.5%，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 與高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 也分別上漲超過 1.5%。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 0.39%，至每股 187.59 美元

甲骨文 (Oracle) 盤前下跌約 1%。此前媒體報導稱，微軟 (MSFT-US) 因資安疑慮終止一項價值 30 億美元的雲端基礎設施租賃談判。不過甲骨文表示，相關報導內容並不準確，並強調微軟仍是公司的合作夥伴及客戶。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月零售月增率報 0.9%，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 5 月核心零售月增率報 0.9%，預期 0.5%，前值 0.4%

華爾街分析：

瑞訊銀行的 Ipek Ozkardeskaya 寫道，SpaceX 在上周首次公開募股 (IPO) 後股價飆升，釋放出科技股上漲行情可能進入泡沫區間的訊號。 SpaceX 周二收盤成為全球市值第五大公司，較每股 135 美元的 IPO 發行價上漲近 50%。