聯準會新主席華許FOMC首秀在即！恐不交點陣圖預測點位？政策溝通將掀大改革？

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在台灣時間週四 (18 日) 凌晨公布最新利率決議，隨後新任聯準會 (Fed) 主席華許將首次以主席身份召開記者會，市場普遍預期本次將維持聯邦基金利率不變，但投資人高度關注華許是否帶來政策溝通方式與利率敘事的轉折。

本次會議三大看點備受矚目：一是政策聲明是否刪除暗示「下一步可能降息」的寬鬆傾向措辭，以反映近期通脹黏性及官員對物價風險的警惕；二是最新季度經濟預測與「點陣圖」是否上調今明兩年利率中位值、移除 2026 年降息預期，並上調核心 PCE 通膨預測；三是華許在記者會上的表態。