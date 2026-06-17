聯準會新主席華許FOMC首秀在即！恐不交點陣圖預測點位？政策溝通將掀大改革？
鉅亨網編譯陳韋廷
美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在台灣時間週四 (18 日) 凌晨公布最新利率決議，隨後新任聯準會 (Fed) 主席華許將首次以主席身份召開記者會，市場普遍預期本次將維持聯邦基金利率不變，但投資人高度關注華許是否帶來政策溝通方式與利率敘事的轉折。
本次會議三大看點備受矚目：一是政策聲明是否刪除暗示「下一步可能降息」的寬鬆傾向措辭，以反映近期通脹黏性及官員對物價風險的警惕；二是最新季度經濟預測與「點陣圖」是否上調今明兩年利率中位值、移除 2026 年降息預期，並上調核心 PCE 通膨預測；三是華許在記者會上的表態。
華許過去曾公開批評過度依賴前瞻指引與點陣圖，本次是否延續鷹派中立立場、回應縮表路徑及 Fed 溝通機制改革意向，將牽動市場對後續加息可能性的重新定價。
分析人士指出，華許必須在頑固通膨壓力與白宮降息訴求間取得平衡，其首秀雖不太可能立即推動制度性變革，但措辭微調與點陣圖擺布將為「華許時代」的貨幣政策取向提供重要線索。
延伸閱讀
- 華許Fed首秀成未來幾個月定價轉折點！華爾街押注大分裂：從降息到升息三次全對賭
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】在籌碼雜亂中回歸初心
- 黃金進入「火藥桶」狀態 新催化劑有望醞釀突破行情
- 009821鎖定AI原料、能源安全與避險需求三大浪潮迎戰下半年行情 野村稀土關鍵資源ETF(009821) 預計6/17正式掛牌上市
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇