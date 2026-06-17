鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-17 21:20

美國 5 月零售銷售表現優於市場預期，在油價攀升、股市上漲及退稅資金挹注下，消費支出展現韌性，也進一步緩解市場對經濟放緩的擔憂。

美國5月零售銷售優於預期 消費韌性支撐經濟成長(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部周三 (17 日) 公布數據顯示，5 月零售銷售月增 0.9%，高於市場預估的 0.5%，也優於 4 月修正後的 0.4%。若以年增率計算，零售銷售成長 6.9%，創 2023 年 1 月以來最大增幅。由於統計數據未經通膨調整，部分增長反映商品價格上漲因素。

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5 月零售銷售月增 0.9%，高於市場預估的 0.5%。(圖：ZeroHedge)

從細項來看，13 個主要類別中有 11 個出現成長。其中，汽車及零件銷售月增 1.2%，創近一年來最大增幅；加油站營收則大增 3.4%，成為推升整體數據的重要因素之一。受到美國與以色列對伊朗軍事行動影響，5 月全美汽油價格一度升至近四年高點，帶動加油站收入增加。不過，在排除加油站銷售後，整體零售銷售仍成長 0.7%，顯示消費動能並非完全來自能源價格上漲。

從細項來看，13 個主要類別中有 11 個出現成長。(圖：ZeroHedge)

此外，被視為計算國內生產毛額 (GDP) 重要依據的「控制組」(Control Group)零售銷售月增 0.7%，高於市場預估的 0.4%。該指標排除汽車、加油站、建材及餐飲服務等波動較大的項目，更能反映核心消費趨勢。

「控制組」(Control Group) 零售銷售月增 0.7%，高於市場預估的 0.4%。(圖：ZeroHedge)

不過，部分經濟學家也對未來消費前景保持審慎態度。隨著報稅季結束，退稅資金逐漸消耗，加上實質薪資成長放緩、儲蓄率降至四年低點，以及家庭借貸成本維持高檔，消費者未來能否維持相同支出力道仍有待觀察。

PNC 分析指出，低收入家庭受到能源價格上漲衝擊尤其明顯，其必要支出占比持續增加，導致可自由支配支出受到擠壓。相較於高收入族群仍持續增加消費，低收入家庭正面臨更大的預算壓力，使美國消費市場呈現明顯的「K 型復甦」現象。

儘管如此，目前消費支出仍是支撐美國經濟的重要引擎。消費支出約占美國經濟活動三分之二以上，亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed) 最新 GDPNow 模型預估，美國第二季經濟成長率可望達到 2.8%，高於第一季的 1.6%，顯示經濟仍維持穩健擴張步調。