鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 00:30

艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 執行長福克 (Christophe Fouquet) 周三 (17 日) 表示，隨著特斯拉執行長馬斯克推動大型晶圓廠計畫 Terafab，艾司摩爾必須確保供應鏈與產能不會成為限制因素，以滿足未來新增需求。

馬斯克Terafab計畫有多大？艾司摩爾點出關鍵挑戰(圖：REUTERS/TPG)

福克在法國巴黎 VivaTech 科技展接受《彭博》訪問時指出，新大型專案確實能為公司帶來成長機會，但前提是供應能力必須跟得上需求。他表示：「只要不受到供應限制，新專案就是機會。我們必須確保相關問題獲得妥善處理，而 Terafab 正是一個大型晶圓廠計畫的典型案例。」

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艾司摩爾是全球唯一能夠生產最先進極紫外光 (EUV) 微影設備的公司，相關設備被視為製造人工智慧 (AI) 訓練晶片不可或缺的核心工具，在全球半導體供應鏈中占據關鍵地位。

本月稍早，艾司摩爾宣布將參與馬斯克主導的 Terafab 計畫。該計畫目標是建立龐大的半導體製造能力，以滿足馬斯克旗下各事業體對晶片日益增加的需求，包括人工智慧、自駕車、機器人及太空產業等領域。

隨著全球 AI 基礎建設投資持續擴張，大型科技企業與晶片製造商正加速擴建先進製程產能，也使市場更加關注艾司摩爾設備供應能力是否足以支撐新一波晶圓廠建設熱潮。