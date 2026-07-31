鉅亨網新聞中心 2026-08-01 07:00

SpaceX (SPCX-US)將於 8 月 4 日公布首次公開募股 (IPO) 後首份季度財報，在股價自歷史高點大幅回落、且大規模限售股即將解禁之際，市場高度關注公司能否透過財報與管理層展望重振投資人信心。摩根士丹利指出，這次財報可能是 SpaceX 上市以來面臨的「最危險時刻」，真正左右市場情緒的未必是財務數字，而是管理層對 AI、星鏈 (Starlink) 及星艦 (Starship) 未來發展的最新說法。

（圖：Shutterstock)

SpaceX 於 6 月 12 日以每股 135 美元掛牌上市，股價一度衝上 225 美元，市值最高突破 3 兆美元，超越亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟(MSFT-US)。然而，在市場重新評估估值及 AI 題材後，股價已回落至約 112 美元，較高點下跌約五成，使這份財報更受到市場矚目。

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除了財報本身外，市場另一焦點是 8 月 6 日即將到來的限售股解禁。屆時約 9.115 億股股票將符合解禁條件，以目前市值估算約相當於 1,000 億美元股票可能流入市場，意味著 SpaceX 恐面臨龐大賣壓，也可能放大財報發布前後的股價波動。

摩根士丹利預估，SpaceX 第二季營收約 67.5 億美元，調整後每股虧損 0.35 美元。該行預估，第二季 Starlink 全球消費者用戶數將達 1,200 萬戶，每位用戶平均每月收入 (ARPU) 約 65.5 美元。

不過，摩根士丹利認為，市場真正關注的是管理層對未來業務的評論，而非短期財務數據。該行預期，SpaceX 法說會風格將類似特斯拉 (TSLA-US)，不會提供過多量化財測，而是聚焦星艦開發時程、AI 算力部署速度，以及 Grok 與 Cursor 模型的整體發展方向。

分析師表示，投資人尤其希望了解 Starlink 企業客戶拓展進度、公司是否釋出 2027 年前 AI 運算能力突破 2GW 的擴產藍圖，以及 SpaceX AI 與 Cursor 共同開發 AI 模型的最新進展。

摩根士丹利指出，由於 Cursor 收購案預計本季稍晚才會完成，因此第二季財報預料不會揭露該交易的具體財務貢獻，但市場仍期待管理層說明整體 AI 布局策略。

儘管近期股價大幅修正，摩根士丹利仍維持 SpaceX 目標價 300 美元，認為目前市場仍低估其 AI 業務價值。

該行估算，SpaceX 估值中，太空業務價值約每股 8 美元，網路與 Starlink 業務約 128 美元，X 平台及 Grok AI 約 12 美元，企業 AI 業務則高達 152 美元，占整體估值比重超過一半，顯示 AI 仍是未來主要成長動能。

除了財報之外，市場另一項潛在利多來自預計 8 月底至 9 月初執行的 Starship Flight 14 飛行任務。若此次任務成功完成上級艙回收，將代表 Starship 在完全可重複使用火箭技術上取得重大突破，進一步提升市場對 SpaceX 長期商業模式的信心。

不過，在短期內，市場情緒仍偏向保守。摩根士丹利透露，近期舉辦的投資人會議中，超過三分之二的與會投資人看空 SpaceX 年底前股價表現，主要擔憂財報缺乏足夠催化劑，加上解禁股票帶來龐大供給，將持續壓抑股價。