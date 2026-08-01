鉅亨網新聞中心 2026-08-01 09:00

《Benzinga》報導，蘋果 (AAPL-US) 最新公布的 6 月季度財報亮點，包括創紀錄的 iPhone 銷售表現以及 Apple Intelligence 進展。不過，最值得關注發言之一，出現在財報會議問答環節，當執行長庫克（Tim Cook）將記憶體價格飆升形容為一場「百年洪災」，並暗示 DRAM 產業需要更多供應商。

這番談話，也罕見透露 AI 需求正如何重塑半導體產業中最集中的市場之一。

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當被問及產品定價時，庫克表示，蘋果幾乎沒有選擇，只能將部分成本轉嫁給消費者。

他表示，「我們很不情願地調漲了價格。原因是，我認為目前記憶體價格正經歷一場『百年洪災』，記憶體價格正以指數級速度上漲。」

庫克並表示，蘋果預期未來記憶體成本還會進一步攀升，「我們預期將支付更高的記憶體成本。」

他指出，目前 DRAM 價格持續上漲，雖然部分成本可透過部分非記憶體零組件價格下降，以及先前低價採購的庫存抵銷，但仍不足以完全彌補。

記憶體成本成毛利率最大壓力

蘋果財務長 Kevan Parekh 進一步強調，記憶體成本已成為影響公司獲利的重要因素。

他表示，若沒有記憶體價格上漲的影響，蘋果毛利率原本會明顯更高。

Parekh 指出，記憶體成本增加，占了 3 月季度至 6 月季度經調整毛利率下滑的全部影響，且預期到了 9 月季度，仍將是公司最大的成本壓力來源。

庫克：DRAM 市場若有更多供應商會更好

財報會議中最引人注意的一刻，是庫克被問及蘋果的供應鏈策略。不同於討論如何與現有供應商議價，他直接點出 DRAM 產業本身的市場結構。

庫克表示：「目前 DRAM 市場主要只有三家供應商。如果供應商更多，當然是一件好事，這將有助於我們在供應端，甚至價格方面…… 我們正評估所有可能的選項。」

市場認為，這番言論相當值得關注，因為蘋果極少公開談論供應商集中度問題。

目前全球 DRAM 市場主要由三家公司主導：三星電子、SK 海力士 (SKHY-US) 及美光 (MU-US)。

隨著 AI 伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，整體 DRAM 供應持續吃緊，也讓記憶體製造商相較過去景氣循環，擁有更強的定價能力。

庫克並未透露蘋果是否計畫增加新的 DRAM 供應商，但他的發言顯示，若市場能增加更多產能，蘋果樂見其成。

記憶體正成為 AI 產業下一個瓶頸

蘋果的談話也反映半導體產業正在發生的重大變化。

過去市場焦點多集中在輝達 (NVDA-US) 等公司的 AI 晶片，但如今，記憶體已成為運行大型 AI 模型不可或缺的關鍵資源。

隨著 AI 模型規模持續擴大，記憶體供應日趨緊張，價格也在整個產業快速攀升。

庫克的發言顯示，高漲的記憶體成本已不再只是記憶體廠商的利多，而是開始影響包括蘋果在內、全球最大晶片採購商之一的產品定價策略與獲利能力。