鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 20:30

《彭博》周三 (17 日) 報導，在美國與伊朗簽署臨時和平協議、全球市場期待荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 全面恢復通航之際，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 正推動一項雄心勃勃的基礎建設計畫，希望最終將對這條全球能源運輸要道的依賴降至零。

阿聯啟動大型基建計畫 力拚實現「零荷姆茲依賴」(圖：REUTERS/TPG)

阿聯對外貿易部長薩尤迪 (Thani Al Zeyoudi) 近日接受訪問時表示，即使荷姆茲海峽重新開放，阿聯也不會停止推進相關計畫。他指出，政府正朝著「零荷姆茲依賴」的目標邁進，無論海峽是否恢復正常運作，這項戰略方向都不會改變。

‌



自美國與以色列今年 2 月底對伊朗展開軍事行動以來，荷姆茲海峽航運一度嚴重受阻，再次凸顯這條水道對全球能源及大宗商品供應的重要性。戰前約有全球五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸量需經過荷姆茲海峽，海峽封鎖期間也推升全球通膨壓力。

阿聯目前已透過既有輸油管線，將部分原油直接輸送至東岸港口出口，在一定程度上繞過荷姆茲海峽。部分油輪近幾周也持續穿越海峽運輸原油，但必須透過關閉定位訊號等方式降低遭偵測風險。

根據規劃，阿聯將大幅擴建位於阿曼灣沿岸、海峽以外的迪巴 (Dibba)、富查伊拉(Fujairah) 及豪爾費坎 (Khor Fakkan) 等東岸港口，並興建至少一座新港口，同時加碼投資輸油管線、鐵路及公路網絡，以強化港口與國內油氣田及石化設施之間的連結。

其中最受矚目的是阿聯正加速推動第二條富查伊拉輸油管線建設，以將經由東岸出口的原油運能提高一倍。此外，政府也正評估興建第三條石油管線的可能性，並研究如何確保石化產品、液化天然氣及其他能源產品能夠在不依賴荷姆茲海峽的情況下持續出口。

薩尤迪坦言，相關計畫仍處於可行性研究階段，尚未公布具體時程與投資金額，但預料將耗資數十億美元。他表示，每當危機發生時，各國都能看見自身供應鏈的弱點，而阿聯正試圖藉此機會補強長期存在的基礎建設缺口。