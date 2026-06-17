美股

BMW獲利預警震撼市場 股價跌至逾5年新低

鉅亨網編譯段智恆

德國豪華車大廠寶馬 (BMW) 日前下調 2026 年獲利展望，理由包括中國市場需求持續疲弱，以及伊朗戰爭推升能源成本並衝擊全球消費信心。消息公布後，寶馬股價周三 (17 日) 重挫逾 6%，跌至五年多來最低水準，也拖累歐洲汽車類股同步走低。

cover image of news article
BMW獲利預警震撼市場 股價跌至逾5年新低(圖：REUTERS/TPG)

寶馬表示，儘管歐洲與美國市場銷量維持成長，但仍不足以彌補中國及亞太地區銷售下滑帶來的衝擊。公司指出，中國市場需求放緩已成為影響業績的主要因素，而伊朗戰爭導致能源價格居高不下，也進一步推升生產與營運成本。


寶馬在聲明中表示，高能源價格不僅增加企業負擔，也正在削弱全球消費者的購車意願，對各地市場需求造成負面影響。基於上述因素，公司預估今年稅前獲利將出現「顯著下滑」。

市場對寶馬最新展望反應冷淡。德意志銀行分析師在報告中指出，寶馬管理層的法說會「留下的問題比答案還多」，尤其公司未能就成本結構與改革措施提供更完整的說明，引發投資人疑慮。

花旗 (C-US) 分析師則在獲利預警後進一步下修寶馬中國市場銷售預測，調降幅度超過 5 萬輛，並預估 BMW 今年在中國市場總銷量可能跌破 50 萬輛大關。

花旗指出，目前寶馬缺乏足以支撐股價反彈的正面敘事，全年獲利預估仍面臨下修風險，加上歐洲汽車產業正面臨結構性挑戰、歐盟監管壓力以及投資人對歐洲價值股興趣有限等因素，寶馬股價被低估的情況恐怕還將持續一段時間。

寶馬的獲利預警也讓市場重新聚焦歐洲汽車產業面臨的壓力。德國汽車巨頭福斯 (Volkswagen) 今年 4 月公布第一季財報時，也因美國關稅提高及中國品牌競爭加劇而出現獲利不如預期的情況。

福斯執行長布魯姆 (Oliver Blume) 當時指出，戰爭、地緣政治緊張局勢、貿易壁壘、日益嚴格的法規以及激烈競爭，都是產業當前面臨的重要挑戰。

與此同時，中國車廠近年來持續擴大在歐洲、英國、亞洲及澳洲市場布局，透過價格競爭力、在地設廠及供應鏈擴張等策略快速提升市占率，進一步擠壓歐洲車廠的成長空間。面對產業環境變化，部分歐洲車企也開始將目光轉向國防產業，希望搭上歐洲軍費支出增加的趨勢，尋找新的成長機會。


文章標籤

BMW股價獲利預警財測中國市場德國汽車伊朗能源價格歐洲汽車德意志銀行花旗產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
花旗集團142.99+1.26%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty