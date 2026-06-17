鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 21:00

德國豪華車大廠寶馬 (BMW) 日前下調 2026 年獲利展望，理由包括中國市場需求持續疲弱，以及伊朗戰爭推升能源成本並衝擊全球消費信心。消息公布後，寶馬股價周三 (17 日) 重挫逾 6%，跌至五年多來最低水準，也拖累歐洲汽車類股同步走低。

BMW獲利預警震撼市場 股價跌至逾5年新低(圖：REUTERS/TPG)

寶馬表示，儘管歐洲與美國市場銷量維持成長，但仍不足以彌補中國及亞太地區銷售下滑帶來的衝擊。公司指出，中國市場需求放緩已成為影響業績的主要因素，而伊朗戰爭導致能源價格居高不下，也進一步推升生產與營運成本。

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寶馬在聲明中表示，高能源價格不僅增加企業負擔，也正在削弱全球消費者的購車意願，對各地市場需求造成負面影響。基於上述因素，公司預估今年稅前獲利將出現「顯著下滑」。

市場對寶馬最新展望反應冷淡。德意志銀行分析師在報告中指出，寶馬管理層的法說會「留下的問題比答案還多」，尤其公司未能就成本結構與改革措施提供更完整的說明，引發投資人疑慮。

花旗 (C-US) 分析師則在獲利預警後進一步下修寶馬中國市場銷售預測，調降幅度超過 5 萬輛，並預估 BMW 今年在中國市場總銷量可能跌破 50 萬輛大關。

花旗指出，目前寶馬缺乏足以支撐股價反彈的正面敘事，全年獲利預估仍面臨下修風險，加上歐洲汽車產業正面臨結構性挑戰、歐盟監管壓力以及投資人對歐洲價值股興趣有限等因素，寶馬股價被低估的情況恐怕還將持續一段時間。

寶馬的獲利預警也讓市場重新聚焦歐洲汽車產業面臨的壓力。德國汽車巨頭福斯 (Volkswagen) 今年 4 月公布第一季財報時，也因美國關稅提高及中國品牌競爭加劇而出現獲利不如預期的情況。

福斯執行長布魯姆 (Oliver Blume) 當時指出，戰爭、地緣政治緊張局勢、貿易壁壘、日益嚴格的法規以及激烈競爭，都是產業當前面臨的重要挑戰。