鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 19:43

美國總統川普 (Donald Trump) 周三 (17 日) 在法國艾維安 (Evian) 舉行的七大工業國集團 (G7) 峰會上表示，若即將簽署的伊朗協議最終結果無法令美方滿意，美國將恢復對伊朗的軍事打擊，甚至「重新開始投下炸彈」。

川普指出，旨在結束中東衝突的協議目前仍未正式定案，預計將於本周五 (19 日) 在瑞士日內瓦舉行簽署儀式，但現階段僅屬於一份「諒解備忘錄」(Memorandum of Understanding, MOU)，並非最終具法律效力的完整協議。

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川普在峰會期間接受媒體訪問時表示，如果伊朗未能遵守相關承諾，或者最終協議內容不符合美方期待，美國不排除恢復軍事行動。他說：「這只是一份諒解備忘錄，如果我不喜歡它，我們就會回到開火、投彈的狀態。如果他們不守規矩，我們會再次把炸彈投向他們。」

川普的強硬發言顯示，儘管美伊雙方已朝達成停火與和平安排邁進，但協議能否順利落實仍存在變數。市場目前正密切關注周五在日內瓦舉行的簽署儀式，以及最終協議內容是否足以避免中東局勢再度升溫。

本屆 G7 峰會由美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利及日本等七大工業國領袖出席，歐盟與烏克蘭代表也受邀與會。中東衝突與俄烏戰爭成為本次峰會最受關注的兩大議題。

川普在與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 及其他 G7 領袖會晤後，也再次呼籲俄羅斯與烏克蘭盡快達成協議。他表示，俄烏雙方都付出了沉重代價，「俄羅斯失去了大量人員，烏克蘭也是如此」。