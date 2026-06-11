鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-11 21:39

美股周四 (11 日) 開盤走高，在近期回檔後的晶片與大型科技股帶動下，主要指數展開反彈。不過，美國總統川普揚言當晚將對伊朗發動更猛烈攻擊，並聲稱未來可能控制伊朗重要能源設施，使市場持續關注中東局勢發展。

〈美股早盤〉科技股回神支撐 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

地緣政治風險推升油價震盪，亦限制大盤漲幅，投資人一方面逢低布局科技股，另一方面則警戒美伊衝突進一步升級對全球能源供應及金融市場帶來的衝擊。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 250 點或 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 3.3%。台積電 ADR 漲近 1.6%。

美股周四早盤延續反彈走勢，但漲幅隨後明顯收斂，主因美國總統川普再度對伊朗發出強硬警告，加劇市場對中東衝突升級的憂慮，同時最新通膨數據也顯示物價壓力持續升溫，令投資人態度轉趨謹慎。

川普在社群平台 Truth Social 發文表示，美國將於當晚對伊朗發動「非常猛烈」的打擊，並稱未來不久將接管伊朗最大石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 及其他能源基礎設施。相關言論引發市場擔憂美伊衝突進一步擴大，推升能源價格走高，美國西德州原油 (WTI) 盤中一度升至每桶 91 美元附近。

與此同時，美國通膨數據再度敲響警鐘。美國勞工統計局 (BLS) 周四公布，5 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6.5%，創下逾三年來最大升幅；月增率則達 1.1%。市場普遍認為，中東戰事推高能源成本，正逐步反映在企業生產成本與商品價格之中，成為近期通膨回升的重要推手。

除了美國之外，歐洲央行 (ECB) 也因通膨風險升高而調整政策立場。ECB 周四宣布近三年來首次升息，顯示決策官員認為能源衝擊帶來的價格壓力已不容忽視，無法再繼續等待局勢自行緩解。

分析人士指出，油價攀升與通膨回溫正成為市場關注焦點。若中東局勢進一步惡化，能源價格恐持續走高，不僅可能削弱全球經濟成長動能，也將增加各國央行維持高利率甚至進一步升息的壓力，對金融市場帶來新的挑戰。

截至台北時間周四（11 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 8.13%，至每股 115.72 美元

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 12.02%，至每股 177.06 美元

甲骨文周四盤前下跌 8%，儘管公司最新財報在營收與獲利表現均優於市場預期，並上調全年調整後獲利展望，但投資人聚焦於其籌資計畫。甲骨文表示，將透過發行股票與舉債方式額外籌集 200 億美元資金，以支應大規模人工智慧 (AI) 基礎建設投資，引發市場對資本支出與股權稀釋風險的擔憂。

美鋁 (AA-US) 早盤股價上漲 2.82%，至每股 67.40 美元

美國鋁業大廠美鋁 (Alcoa) 周四盤前上漲 2%，收復前一交易日部分跌幅。該股周三重挫 9.5%，主要受到氧化鋁業務面臨壓力影響。不過，摩根士丹利 (MS-US) 認為市場反應過度，形容前一日股價回檔「跌過頭」，並重申對該股的「加碼」(Overweight) 評等，相信長期投資價值仍具吸引力。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 6.5%，預期 6.4%，前值 6.0%

美國 5 月 PPI 月增率報 1.1%，預期 0.7%，前值 1.1%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 4.9%，預期 5.4%，前值 4.9%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.%，前值 0.7%

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 21.9 萬，前值 22.5 萬

美國上周續領失業金人數報 179.5 萬，預期 177.7 萬，前值 178 萬

華爾街分析：

高盛報告稱，超大規模資料中心營運商在 AI 領域的支出可能遠超市場預期。高盛分析師估計，到 2027 年，超大規模資料中心營運商的資本支出可能達到約 1.1 兆美元，在樂觀情況下，支出可能會攀升至 1.4 兆美元，而華爾街的預期約為 9,200 億美元。