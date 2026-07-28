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熊本強震對台廠影響 台積電緊急疏散 經部：研華台達電等廠區未受創

鉅亨網記者張韶雯 台北

日本九州熊本縣於今（ 28） 日下午發生規模達 7.1 的強烈地震，最大震度甚至觀測到 7 級，並一度發布海嘯注意預警，震撼當地半導體供應鏈與各界。針對外界高度關心台灣在地廠商及供應鏈是否受災，經濟部第一時間作出最新說明，強調研華、台達電、友懇以及東京之星等企業廠區未受到直接影響；另台積電 (2330-TW) 亦對外回應，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

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熊本強震對台廠影響 台積電緊急疏散 經部：研華台達電等廠區未受創。（鉅亨網資料照）

經濟部發布最新表示，經駐福岡經濟組初步向在熊本當地投資的台商進行回報與詢問，包含研華、台達電、友懇以及東京之星等台資企業，目前皆回報全體人員均安，廠區營運暫時未受到直接影響。


另一方面，備受市場矚目的台積電（JASM）日本廠區也首度面臨強震嚴峻考驗。台積電對外證實，因地震強度已達到廠區所設定的營運疏散標準，基於員工安全第一的最高原則，廠方已迅速啟動緊急應變程序，組織全體員工進行室內與室外疏散，目前正全面進行廠區受害狀況的確認與清點。

經濟部強調，後續將持續緊密掌握日本當地的災情與情勢變化，積極關心並提供在地台商必要的協助。


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