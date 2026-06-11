鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 00:01

美國總統川普 (Donald Trump) 本周日 (6 月 14 日) 將迎接 80 歲生日，但內政與外交接連受挫不但正暴露他影響力的侷限，也讓他逐漸面臨「跛腳 (lame duck) 總統」風險。

川普本周日迎80大壽！內外交困夾擊 「跛腳總統」陰影浮現 (圖:Shutterstock)

路透報導，川普第二任期就職至今將近 17 個月，目前關稅政策遭法院接連牽制，結束伊朗戰爭的進展停滯，民調支持率也持續疲弱，甚至部分共和黨國會議員開始不再完全聽命於他，即使他在核心支持者之間的號召力依然穩固。

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不過，川普仍保有很大的影響力，近期成功協助擊敗多位共和黨初選現任議員，並持續推動強硬的貿易政策。同時，他也在華府推動美國近代總統間少見的大規模建設計畫。

共和黨正全力保住 11 月期中選舉之後的國會控制權，因為一旦失去眾議院或參議院控制權，川普將提前進入跛腳總統階段。歷史上，無法再競選連任的總統往往在此時逐漸失去影響力，要推動國內政策也將遭遇更多阻力。

白宮正試圖阻止這種論述提前發酵，一名不具名的總統顧問表示，白宮不斷提醒共和黨議員，川普仍有能力決定自己的政治前途。

但這名顧問也坦言，隨著部分共和黨人愈來愈敢公開反對川普，其權威減弱幾乎不可避免，「尤其是在期中選舉之後，他自然會開始失去部分籌碼。」

另一名前高階幕僚透露，儘管美國憲法明確禁止總統連任超過兩屆，川普卻私下多次談到爭取第三任期的想法，其中一項原因，就是希望避免外界認為他漸漸成為「無關緊要」的「跛腳總統」。

健康與體能再受檢視

外界不指質疑川普的政治地位，也關注他的健康狀況。

路透 / Ipsos 今年 2 月民調顯示，61% 的美國人認為川普隨著年齡增長變得更加反覆無常。另一項在 4 月進行的調查則顯示，多數受訪者對川普的性格穩定性與心智能力感到憂心。

川普是美國史上就職時年紀最大的總統，本周日將是他的 80 歲生日，他已計劃在白宮草坪舉辦 UFC 綜合格鬥賽作為慶祝活動。

自 2 月 28 日對伊朗開戰以來，川普除了少數國內行程外，大多時間待在白宮或佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago)。他的公開行程多以「行政時間」及閉門政策會議為主，同時經常上社群平台 Truth Social 發文，就算是深夜也持續更新。

川普上月健康檢查後宣稱自己身體狀況極佳，他先前曾被拍到腳踝腫脹及手部瘀青，對此醫師表示只是「輕微問題」。

另一名白宮高級官員表示，川普相當在意外界自己被拿來與前總統拜登比較。拜登卸任時 82 歲，任期後期一直面臨健康與執政能力質疑。

儘管如此，川普近期仍多次被鏡頭捕捉到疑似在公開場合打瞌睡，例如本周一在紐約麥迪遜花園廣場觀看 NBA 總決賽「小寐」的影片在網路瘋傳。

川普幕僚反駁外界質疑，表示川普只是眨眼或專心聆聽。白宮發言人 Davis Ingle 表示：「川普是美國歷史上最敏銳、最平易近人的總統。」

國會阻力增加 權力鬆動跡象浮現

分析人士認為，即便川普影響力下滑，他仍可透過行政命令持續推動政策，且在外交領域有較大的空間可以單方面行動。

然而，川普政治影響力減弱的跡象已逐漸浮現。雖然共和黨內全面反叛的可能性不高，但部分已在初選落敗、仍將任職至明年 1 月的議員，已開始反對部分川普政策，甚至對川普的內閣提名人選語帶保留。

過去兩周內，美國參眾兩院已有一部分共和黨議員與民主黨聯手批評川普的伊朗戰爭政策，否決與宴會廳計畫有關的 10 億美元預算，以及迫使白宮放棄規模 18 億美元、補償自稱遭「政治化司法迫害」盟友的基金計畫。

川普在部分政策遭阻撓的情況下，逐漸把重心放在建設計畫上，除了持續宣傳興建中的豪華宴會廳以外，也積極推動國家廣場倒影池的翻新工程以及凱旋門計畫。

展望 2028 年共和黨總統提名戰，川普預料仍將扮演關鍵角色。目前外界普遍認為，副總統范斯 (JD Vance) 與國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 將是主要競爭者。