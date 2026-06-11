鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 20:00

日本首相高市早苗周四 (11 日) 表示，日本預計在 7 月實現原油進口全面避開荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，藉由擴大向美洲、非洲及亞洲等地採購原油，降低對中東航道的依賴，以因應伊朗衝突帶來的地緣政治風險。

降低中東風險！高市早苗：日本7月原油進口將全面避開荷姆茲海峽(圖：REUTERS/TPG)

高市在內閣會議中指出，日本過去超過九成原油需經由荷姆茲海峽運輸，但在政府與能源企業共同努力下，7 月預計可從替代供應來源取得相當於平均每月需求量的全部原油。她並表示，日本自美國進口的原油數量將較去年同期增加逾 10 倍。

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荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，承載大量中東原油出口。近期美國與伊朗雖維持脆弱停火，但雙方軍事摩擦仍未完全平息，伊朗更曾揚言封鎖荷姆茲海峽，引發市場對全球能源供應安全的擔憂。

為降低潛在衝擊，日本自伊朗戰事爆發後便加速推動能源供應多元化。高市 4 月初曾表示，日本 5 月約有一半原油來自不需經過荷姆茲海峽的替代來源；到了 4 月底，相關比例進一步提高至約 60%，如今則計劃在 7 月達成全面轉向。

根據規劃，日本未來將增加自中南美洲、非洲及亞洲地區的原油採購，同時擴大向加拿大進口原油，首批來自墨西哥的原油也預計於 7 月抵達日本港口。

不過，業界認為，日本即使成功找到替代供應來源，仍須面對煉油端的技術挑戰。由於日本煉油廠長期以中東原油為主要加工對象，不同產地原油的成分與品質差異，可能需要重新調整設備與製程。

日本石油協會 (PAJ) 會長木藤俊一先前指出，各家煉油業者正評估不同原油的混合比例與設備容許範圍，以確保在不影響產能與運作效率的情況下順利轉換原料來源。

高市也透露，她將於下周出席在法國舉行的七大工業國集團 (G7) 會議時，與各國討論能源供應安全問題，並倡議深化亞洲國家與國際能源總署 (IEA) 的合作，強化石油儲備機制與緊急應變能力。