鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-30 10:49

中東局勢持續惡化，美軍中央司令部 28 日（周二）宣布，美軍與沙烏地阿拉伯軍隊聯手，在伊拉克攻擊受伊朗支持的目標、親伊朗武裝分子相關設施。

美軍中央司令部說，美國與沙國的戰機襲擊了伊拉克東部多處屬於「恐怖分子」的後勤與武器設施。

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美軍中央司令部警告，伊朗革命衛隊及其恐怖分子代理人必須停止施襲，否則美軍將採取進一步軍事回應。

沙國國防部也證實參與行動，宣布空襲擊中伊拉克境內與沙國石油設施遭襲有關的民兵組織目標。

伊拉克什葉派民兵武裝「人民動員組織」29 日發聲明，稱該組織位於伊拉克多地的基地，當天清晨遭美國和沙國軍隊襲擊，至少 20 人死亡，32 人受傷。

聲明稱初步消息顯示，美國與沙國的襲擊目標，包括該組織位於巴格達、瓦西特、尼尼微、巴士拉、基爾庫克、卡爾巴拉和迪亞拉等省份的總部，並對多處設施、車輛和軍事裝備造成不同程度損壞。

聲明批評襲擊是極具危險性的局勢升級，攻擊伊拉克官方安全機關，嚴重侵犯伊拉克主權。

「人民動員組織」成員接受《法新社》訪問時表示，空襲擊中該組織位於多個省份的據點，最嚴重的遇襲地點位於尼尼微省，至少 10 名組織成員喪生，其他省份也有組織成員受傷及多座建築損毀，造成相當規模的財產損失。