鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 20:31

美國總統川普周四 (11 日) 表示，美軍將於當晚對伊朗發動新一輪大規模攻擊，並揚言未來將接管伊朗重要能源設施，包括關鍵石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)，進一步掌控伊朗石油與天然氣市場，顯示美伊衝突恐再度升級。

川普威脅拿下伊朗能源命脈！稱美軍今晚將發動更猛烈攻擊(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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川普在社群平台 Truth Social 發文稱，伊朗海軍、空軍、雷達、防空系統及大部分進攻能力已遭摧毀，美國將於當晚對伊朗展開「非常猛烈」的打擊。他並表示，在不久的將來，美國將接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並取得對伊朗油氣市場的「全面控制權」，形容相關做法將如同美國對委內瑞拉能源市場的影響力一樣成功。

哈格島被視為伊朗最重要的能源命脈之一，約承擔全國 90% 的原油出口。一旦該島遭到控制或無法正常運作，不僅將重創伊朗財政收入，也可能對全球能源供應與國際油價帶來衝擊。

川普稍後接受《福斯新聞》(Fox News) 訪問時進一步表示，他個人傾向控制哈格島，但不確定美國民眾是否願意支持戰事進一步升級。他坦言，「我的偏好一直都是拿下哈格島」，但也承認不確定美國是否有足夠意願承擔更大規模軍事行動帶來的代價。

川普同時透露，美軍當晚將對伊朗展開比先前更大規模、更強力的空襲行動，不過他表示，相較於橋梁或發電廠等民用基礎設施，他更希望將壓力集中在其他目標上。

儘管揚言加大軍事打擊力道，川普仍強調，美國與伊朗目前仍持續保持接觸，雙方仍在就潛在協議進行討論。

此次強硬表態正值美伊停火協議破裂之際。雙方原先維持約兩個月的停火，但在伊朗日前擊落一架美軍直升機後，衝突再度升高，並引發新一輪報復性攻擊。

分析人士指出，若美國進一步將軍事行動擴大至伊朗能源設施，甚至試圖控制哈格島，恐使原本進展緩慢的和平談判面臨更大挑戰。