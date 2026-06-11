鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-11 20:41

美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 年增率升至 6.5%，創 2022 年 11 月以來最高水準，顯示伊朗戰爭引發的能源衝擊正持續向經濟體系擴散。能源、運輸、食品及國防相關成本同步攀升，進一步推高市場對通膨持續升溫的憂慮，也讓投資人重新評估聯準會 (Fed) 未來升息的可能性。

美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 年增率升至 6.5%，創 2022 年 11 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

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美國勞工統計局 (BLS) 周四 (11 日) 公布，5 月 PPI 月增 1.1%，高於市場預期的 0.7%，與 4 月修正後的 1.1% 增幅持平；年增率則從 4 月的 5.7% 升至 6.5%。剔除食品與能源價格後，核心 PPI 月增 0.4%，低於市場預估的 0.5%，年增率維持 4.9%。

剔除食品與能源價格後，核心 PPI 月增 0.4%。(圖：ZeroHedge)

分析人士指出，雖然核心數據增幅相對溫和，但整體通膨壓力仍明顯升高，主因來自能源價格飆升以及相關成本向供應鏈傳導。

能源價格飆升 推升企業成本壓力

報告顯示，5 月能源價格大漲 10.7%，成為推升整體 PPI 的主要動力。最終需求商品價格月增 2.8%，創 2009 年統計以來最大升幅，其中超過八成漲幅來自能源成本上升。汽油批發價格單月暴漲 23.4%，柴油、航空燃油、工業化學品及天然氣液體價格也同步走高。

5 月能源價格大漲 10.7%，成為推升整體 PPI 的主要動力。(圖：ZeroHedge)

受荷姆茲海峽封鎖影響，能源供應持續緊張，企業面臨更高的燃料與運輸成本。運輸與倉儲成本 5 月上升 2.6%，貨運卡車運價持續攀升，部分原因來自燃油附加費增加，以及川普政府收緊移民政策導致司機短缺。

受荷姆茲海峽封鎖影響，能源供應持續緊張，企業面臨更高的燃料與運輸成本。(圖：ZeroHedge)

食品價格同樣出現上漲，5 月月增 0.6%，創近三個月最大增幅。市場認為，極端天氣、戰爭衝擊與關稅措施共同推高糧食價格，其中肥料原料成本較去年同期暴增 28%。

此外，反映上游生產壓力的中間需求加工商品價格也創下 2021 年以來最大單月升幅，顯示企業成本壓力仍在持續累積。

市場押注 Fed 升息 國防支出成新通膨來源

最新 PPI 數據發布前一天，美國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，同樣創下近三年新高。隨著企業成本與消費價格同步攀升，市場開始提高對 Fed 升息的預期。

根據利率期貨市場定價，投資人目前已完全排除今年降息可能，並預期 2026 年至少升息一次。部分交易員甚至認為，Fed 下一步政策行動轉向升息的機率已超過六成。

圖：芝商所 FedWatch 工具

值得注意的是，報告也顯示兩項新的通膨來源正在浮現。雖然資料中心相關電子零組件價格自 4 月回落，為一年多來首見下跌，但價格仍較去年同期高出近 27%；另一方面，與政府國防採購相關的價格年增近 15%。

美國人口普查局先前公布的數據顯示，4 月國防資本財訂單衝上歷史次高水準。部分經濟學家認為，伊朗戰爭期間消耗的大量軍備需要補充，正帶動國防支出快速成長，並可能成為未來推升通膨的新因素。