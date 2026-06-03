鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 20:21

美國民間企業 5 月新增就業人數優於市場預期，顯示就業市場在能源價格上漲及通膨壓力升高背景下，仍維持穩健動能。有「小非農」之稱、人力資源服務機構 ADP 周三 (3 日) 公布的數據顯示，美國民間企業 5 月新增就業 12.2 萬人，高於 4 月下修後的 10.5 萬人，也優於市場預估的 11.7 萬至 12 萬人，創下近 16 個月來最大增幅。

美5月ADP超預期新增就業12.2萬人 創16個月新高(圖：REUTERS/TPG)

5 月 ADP 新增就業人數創下近 16 個月來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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這份由 ADP 與史丹佛大學數位經濟實驗室 (Stanford Digital Economy Lab) 共同編製的報告顯示，美國就業市場在經歷數月招聘起伏後，近期出現回穩跡象。職缺數持續增加，加上裁員維持在歷史低檔，使企業招聘活動逐漸擴大。

從產業來看，教育與醫療服務業新增 5.7 萬人最多，貿易、運輸與公用事業增加 3.6 萬人。專業與商業服務業、休閒餐旅業及營建業也同步擴增人力。相較之下，資訊服務業則出現裁員現象，成為少數就業減少的產業之一。

(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，5 月招聘情況比過去幾年更加廣泛，不同產業與不同規模企業均有增加人力，顯示就業市場在進入夏季招聘旺季前持續展現動能。

企業規模方面，小型企業表現最為突出，新增就業人數居各類企業之冠，反映中小企業對勞動力需求依然穩健。

(圖：ZeroHedge)

薪資成長方面，留任員工薪資年增率維持在 4.4%，與前月相同；轉職者薪資年增率則由 4 月的 6.6% 略降至 6.5%，顯示薪資壓力雖仍存在，但增速略有放緩。

(圖：ZeroHedge)

市場目前正等待美國勞工部周五公布的 5 月非農就業報告。根據外媒調查，市場預估 5 月非農新增就業人數約為 8.5 萬人，高於 4 月的 11.5 萬人，若預測成真，將寫下一年多來最佳三個月就業表現。

就業市場持續展現韌性，也讓市場重新評估聯準會 (Fed) 未來政策方向。隨著伊朗戰爭推升能源價格並帶動通膨升溫，愈來愈多 Fed 官員認為，未來利率調整方向不應僅聚焦降息，而應保留升息可能性。