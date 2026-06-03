鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-03 21:21

近日全球首富馬斯克創辦的人工智慧公司 xAI 在招聘平台放出一個名為 AI Tutor-Chinese（中文 AI 導師）的職位，引發外界關注。

據《界面新聞》3 日（周三）報導，從崗位細則來看，這份工作的薪酬與工時設置頗具吸引力。其美國本土時薪區間鎖定在 35 美元至 45 美元（新台幣 1,413 元），具體視相關經驗、技能、學歷和所在地區而浮動；其他地區的薪酬會在招聘流程中另行說明。

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該職位可全球遠距上班，應聘者可選擇全職、兼職或約聘制三種形式。約聘人員不設固定上班時間，個人平均每周工作 10 小時以上即可。

xAI 這樣描述該職位的工作內容，「作為一名專注於多語言音頻功能的 AI 導師，您將通過訓練和改進 Grok，使其在語音交互、語音識別以及跨語言、口音和文化背景的聽覺體驗方面表現卓越，從而為 xAI 的使命做出貢獻。您的工作重點是整理和標注高品質的音頻數據，以增強 Grok 的全球可訪問性，使世界各地的用戶都能進行自然流暢的語音交互，通過精準語音處理消除語言障礙，並提升 AI 對多語言音頻細微差別的處理能力。」

具體來看，應聘者需要使用專有軟體為涉及多語言音頻片段、錄音、語音樣本和各種語言聽覺元素的項目提供標簽、注釋、錄音和輸入。

在談及基本任職條件時，招聘啟事顯示，要求應聘者母語為漢語，並接觸過各種口音、方言或地區變體。英語程度應達到 B2 級（最低要求），發音清晰自然，適合錄音。

其他要求還包括：具備敏銳的聽覺感知能力，能夠識別不同語言中語音、口音、發音、語調和音質的細微差別；具備處理多語言音頻內容的能力，包括評估語音準確性、文化語音表達和口語語境解釋；具備較強理解能力，能夠對含糊不清或變化多樣的音頻材料（包括嘈雜或帶有口音的語音）做出獨立判斷等。

分析人士表示，中國的方言體系繁雜，各地發音、俚語差異顯著，通用公開語料很難全面覆蓋。加之中文語序靈活多變，字面含義和引申義時常脫節，僅靠爬蟲抓取網路數據，難以補齊數據缺口。這或許是 xAI 聘請人員人工標注普通話與方言音頻、打磨本地化訓練數據集的原因之一。

xAI 由馬斯克在 2023 年創立，創始團隊匯聚了曾任職於 OpenAI、DeepMind、微軟研究院等頂尖機構的 AI 核心人才，初期定位為公益性質企業，核心使命是理解宇宙的本質。

該公司主力產品為 Grok 系列大模型，最新版本為 Grok 4.1。該模型深度集成於 X（原 Twitter）平台，具備實時數據訪問、多模態生成、編程輔助及「記憶」（Skills）功能，支持 256K 上下文窗口，分標準版與 Heavy 多代理版。