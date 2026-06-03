鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 18:40

根據最新披露的监管命令，蘋果公司 (AAPL-US) 已同意向印度反壟斷監管機構——印度競爭委員會 (CCI) 提交其在印度業務的財務數據。這項舉動被視為針對 App Store 壟斷調查的重要進展，使這宗拖延已久的案件向潛在的處罰裁決邁進了一步。

調查背景與進展

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這起針對蘋果的調查始於 2021 年，最初由一家非營利組織、Tinder 的母公司 Match 以及代表印度新創企業的「印度數位聯盟」(ADIF) 發起。調查的核心在於蘋果是否濫用市場地位，特別是其強迫應用程式開發者使用其專有的應用程式內支付系統，且不允許使用第三方支付服務。

CCI 的調查報告在 2024 年初步判定，蘋果利用其在 iPhone 應用程式市場的支配地位獲取不正當利益。儘管蘋果否認有任何不當行為並表示將對調查結果提出抗辯，但监管機構認定 App Store 是開發者「不可避開的交易夥伴」。

財務數據的關鍵性與法律糾紛

在今年 5 月 21 日的聽證會上，蘋果的律師請求將提交「印度專屬財務資訊」的期限延至 6 月 25 日，並獲得了 CCI 的批准。提供財務數據通常是監管機構計算罰款金額的必要步驟。

在此之前，蘋果曾長期拒絕提供財務細節，並試圖暫停此案。

蘋果主要的擔憂在於印度的新反壟斷處罰法，該法授權 CCI 根據公司的全球總營業額 (而非僅限於印度境內) 來計算罰款。蘋果指出，若以全球營業額計算，其面臨的罰款可能高達 380 億美元。然而，一名法官在上個月要求蘋果必須「配合」調查，CCI 也一再重申，蘋果試圖透過平行法庭訴訟來拖延進度。

印度市場的重要性與同業前例

印度是蘋果重要的增長市場。隨著蘋果將生產線從中國轉向多元化，其在印度的 iPhone 生產規模迅速擴大。根據 Counterpoint Research 數據，iPhone 在印度智慧型手機市場的份額已從 5 年前的 2% 增長到目前的 9%。