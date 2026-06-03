鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 19:30

根據《彭博》周三 (3 日) 報導，日元兌美元匯率在 160 關卡附近震盪，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男暗示本月可能升息，但態度並未如前兩次升息前般明確，使市場對 6 月政策會議的預期維持審慎。

160保衛戰再開打！植田和男升息訊號不夠強 日元續測關鍵價位(圖：REUTERS/TPG)

截至倫敦時間上午 11 時 45 分，日元兌美元報 159.84，稍早一度升至 159.37。不過在亞洲交易時段，美元兌日元曾於 160 附近交易，顯示市場仍持續測試這個被視為官方警戒線的重要心理關卡。

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植田和男表示，日銀有必要因應經濟與通膨發展持續推進升息。不過市場認為，這番談話雖提高 6 月 16 日升息的可能性，但訊號強度不如先前兩次升息前的公開發言。

隔夜指數交換 (OIS) 市場目前反映，日銀本月升息的機率約為 86%。

野村國際外匯策略師宮入悠介表示，日銀看來正朝 6 月升息方向前進，但由於市場已大致反映相關預期，因此植田的發言未必足以改變美元兌日元的整體走勢。

彭博策略師克蘭菲爾德 (Mark Cranfield) 指出，植田並未明確表態支持本月升息，顯示決策委員內部對升息可能仍存在分歧。即便最終升息，也可能搭配偏鴿派的前瞻指引，以避免市場迅速押注進一步緊縮，這種情況將有利於以日元作為融資貨幣的交易策略持續進行。

近來日元持續承受壓力，原因包括美國與伊朗就永久停火的談判遲遲未見突破，以及美日利差依然維持高檔。日本央行 4 月按兵不動後，市場對日圓的支撐力道進一步減弱。

值得注意的是，日元本周再度逼近 160 關卡，儘管日本政府自 4 月 28 日至 5 月 27 日期間已投入創紀錄的 11.73 兆日元 (約 733 億美元) 進場支撐匯市，但效果仍有限。