鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-06 11:37

美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 正在中國急尋 AI 基地台供應商，開發 6G AI-RAN 基地台（既負責通訊連接，又能承擔 AI 運算的基地台）。

通訊產業鏈核心人士透露，輝達正在加速進入電信市場，並在中國尋找基地台廠商合作方，開發符合海外市場要求的 6G 基地台。

‌



據《界面新聞》6 日（周四）報導，該人士形容，輝達在找端側算力的「下一個中際旭創」，因為輝達認為，算力接下來要從資料中心傳輸到海量的 AI 終端和用戶，最終需要依賴基地台的無線傳輸。

上述人士稱，輝達推動這一項目的節奏「比較緊迫」，希望在 2027 或 2028 年進入試驗網。

據《界面新聞》報導，深圳佳賢通信是輝達正在建立的基地台合作方之一，其內部人士證實，輝達從 2025 年就與公司接觸，雙方正基於輝達 CUDA 生態合作開發 6G AI-RAN 基地台，雙方合作已持續半年多。

「佳賢通信和輝達已經組建了專門工作組。輝達方面有十餘人參與其中，成員分布在新加坡、香港及中國內地。目前工作組正圍繞輝達 CUDA 系統的開源生態進行研究。」佳賢通信相關人士說。

佳賢通信成立於 2011 年，總部位於深圳，是一家 AI-RAN 無線通訊產品及解決方案提供商。

據《界面新聞》報導，佳賢通信與輝達的合作進入技術研發階段，不排除成立商業主體，聯合進行海外拓展。

「首先在技術層面，我們已經開始合作。」佳賢通信相關人士表示，目前在雙方的合作中，輝達並不直接生產和銷售完整基地台，而是以晶片和技術生態的方式參與，即基地台公司採購輝達 GPU，並基於輝達 CUDA 生態開發 6G AI-RAN 基地台，完成產品後，再向海外市場銷售。

「預計今年年底跟輝達開發的 AI 基地台樣機就會出來，在驗證通過後，一兩年內就會推向市場。」上述人士說。

對輝達來說，AI 基地台是一門不亞於算力資料中心的好生意。