鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-06 06:40

SpaceX 上市後首場財報法說會意外成為 AI 晶片市場焦點。執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布，未來 SpaceX 的 AI 基礎設施將全面採用輝達 (NVDA-US) 晶片，消息激勵輝達股價週三 (6 日) 收盤喜升逾 3%，AMD 則慘崩逾 7%。

馬斯克在法說會上表示，SpaceX 經過評估後，認為輝達的 Vera Rubin 架構是目前最優秀的 AI 運算平台，因此公司未來 AI 系統將「完全建立在輝達平台之上」，雙方也將持續深化合作。

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他透露，SpaceX 預計今年底 AI 運算能力將突破 2GW，到 2027 年底進一步擴大至接近 10GW。公司也計畫自明年起部署 Starmind 衛星網路，並把輝達 Vera Rubin NVL72 機櫃系統同時應用於地面與太空資料中心。

馬斯克指出，相較於地面資料中心，太空資料中心不需大量土地，且可利用太空環境降低散熱需求，因此具備長期發展潛力。不過，如何將大型 AI 伺服器成功送入軌道並完成部署與連線，仍將面臨不小的技術挑戰。

SpaceX 同時公布最新 AI 業務表現。受惠於雲端服務合作案，以及 Grok 與 X 訂閱業務持續成長，公司 AI 業務營收達 26 億美元，較前一季大增 213%，年增 247%。

此外，SpaceX 已與 Google、Anthropic 簽署總額達數十億美元的資料中心租賃協議，未來將提供 AI 運算容量，支援兩家公司擴大人工智慧服務。

相較之下，AMD 雖繳出優於市場預期的第二季成績單，仍難掩市場失望情緒。

AMD 第二季營收 115.4 億美元、調整後每股盈餘 1.66 美元，均優於市場預估。其中，資料中心營收攀升至歷史新高 67 億美元，占總營收比重提高至 58%，主要受 EPYC 處理器與 Instinct AI GPU 出貨帶動；客戶端與遊戲事業營收則為 38.4 億美元，年增約 6%。

展望後市，AMD 預估第三季營收約 130 億美元 (上下浮動 3 億美元)，高於市場預估的 125.1 億美元，意味著年增約 41%、季增約 13%。

執行長蘇姿丰表示，公司下半年營運動能持續增強，EPYC 需求加速成長、Instinct 部署持續擴大，Helios 平台也將開始放量，AI 正推動各項運算需求快速提升。

她指出，AMD 近期已取得多項大型 AI 基礎設施合作案，包括 Anthropic、Meta 及 Core Scientific 等客戶，並將 2030 年 CPU 市場規模預估上修至超過 2,000 億美元，目標拿下逾 50% 市占率，同時預估明年伺服器業務營收將成長超過 70%。