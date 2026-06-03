鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-03 23:00

儘管市場尚未回到「網路泡沫」時代，但當年的科技明星企業正再度站上舞台。

Investopedia 報導，由惠普 (HP Inc.) 在 2015 年分拆出來的慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 周二 (2 日) 股價大漲近 20%，主因是在人工智慧 (AI) 資料中心帶來的伺服器需求下，該公司財報優於市場預期。

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慧與今年股價已翻倍，周二盤中一度有望創下歷史新高。

AI 基礎建設需求爆發，正為過去一度被視為「過氣科技股」的企業注入新動能。戴爾 (DELL-US) 上周四公布的財報顯示，上季獲利增逾兩倍，營收幾乎翻倍，其中 AI 優化伺服器銷售暴增超過 700%。網通設備商思科 (Cisco)(CSCO-US) 則在 5 月將全年 AI 相關訂單預測上修為幾乎翻倍。

AI 概念股近年大幅上漲，引發市場對達康泡沫是否重演的爭論。悲觀者認為，AI 資料中心投資熱潮與 1990 年代網路基礎建設泡沫高度相似，樂觀者則指出，從利率預期到大型 AI 投資者的財務紀律，目前環境與當年都大不相同。

長期投資人對這一幕並不陌生，1990 年代網路基礎建設推動思科、英特爾、戴爾與惠普等企業高速成長，但在網路熱潮與低利率助長投機情緒的同時，那斯達克指數從 1995 年至 2000 年間暴漲四倍，隨後在 2000 年 3 月崩盤，之後兩年跌幅接近 80%。

但投資人當年承受巨大損失，思科股價在 2000 年 3 月至 2002 年 10 月期間暴跌近 90%，直到 25 年後才完全收復失地，英特爾在同一期間下跌 85%，直到今年 4 月才回到泡沫前高點。

當這些老牌科技公司重回高點，部分投資人對這股 AI 熱潮與當年網路熱潮之間相似性也提出疑慮。對企業而言，轉向 AI 就如同 1990 年代將公司名稱加上「.com」一樣，成為吸引資本市場關注的標誌。

與網路泡沫時代相似，當前炙手可熱的科技公司也正積極搶搭新股上市熱潮，力圖將市場需求轉化為資本紅利。

不過，AI 與網路泡沫時代同樣存在顯著差異。如今大舉押注 AI 的企業，多數是當代最具獲利能力與市場主導地位的科技巨頭，即使面臨多重總體經濟逆風，獲利仍維持穩健成長。

分析師也指出，AI 不僅帶動基礎建設供應商受惠，同時也逐步滲透至應用端企業，形成更廣泛的產業擴散效應。