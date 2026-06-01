鉅亨網編譯段智恆 2026-06-01 22:10

美國公債周一 (6/1) 遭到拋售，市場對美伊和平談判前景轉趨悲觀，引發投資人擔憂能源價格恐維持高檔，進一步推升通膨壓力，並迫使聯準會 (Fed) 未來升息。

美伊談判卡關！國際油價勁揚逾5%、美債遭拋售(圖：REUTERS/TPG)

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim) 報導，德黑蘭因不滿以色列近期在黎巴嫩的軍事行動，將暫停與華府交換訊息。消息傳出後，市場對美伊達成協議、進而重啟荷莫茲海峽航運的樂觀預期降溫，帶動國際油價大漲逾 5%。

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截稿前，8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 5.41%，至每桶 96.05 美元；7 月交割的西德州原油期貨上漲 6.25%，至每桶 92.82 美元。

油價飆升衝擊債市表現，美國 10 年期公債殖利率上升約 6 個基點，逼近 4.5%；對 Fed 政策最敏感的 2 年期公債殖利率也攀升約 6 個基點至 4.07%。

交易員同步提高對 Fed 升息的押注。利率交換市場顯示，投資人已完全反映 Fed 將在 2027 年 3 月前升息一次的預期，並認為最快在 2026 年 10 月升息的機率約達 50%。

近幾周來，美債價格一度走高，主因市場樂觀看待美伊談判進展，認為雙方有機會達成協議並重啟荷莫茲海峽航運。作為全球能源運輸的重要樞紐，荷莫茲海峽若恢復正常運作，有助緩解原油供應壓力並降低通膨風險。

然而，最新發展使市場開始重新評估相關預期。投資人擔心若談判陷入僵局，油價可能在更長時間內維持高檔，進一步加劇通膨壓力，並使 Fed 難以放鬆貨幣政策。

TD Securities 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，市場過去一週普遍認為美伊協議幾乎已成定局，因此對任何負面消息都格外敏感，尤其是伊朗暫停與美國溝通的消息。