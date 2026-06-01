鉅亨網編譯段智恆 2026-06-01 20:40

美國公債市場投資人正把目光投向本週即將公布的 5 月非農就業報告，希望藉此確認經濟是否仍具備足夠韌性，支撐聯準會 (Fed) 未來轉向升息。隨著伊朗戰事推升能源價格、通膨再度升溫，市場對 Fed 政策路徑的預期已出現明顯轉變，甚至有交易員押注 Fed 最快可能在 2027 年前升息。

美債市風向大變！交易員押注Fed最快2027年前升息(圖：REUTERS/TPG)

在新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後的首次利率決策會議即將於 6 月登場之際，投資人愈來愈關注 Fed 是否將移除聲明中的寬鬆傾向(easing bias)，改為釋出升息與降息機率並存的訊號。

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目前市場普遍預估，美國 5 月新增非農就業人數約 9 萬人，失業率維持在 4.3%，顯示就業市場雖較過去降溫，但整體仍具韌性。若數據符合或優於預期，可能進一步強化市場對 Fed 維持緊縮立場的押注。

債市已提前反映升息預期

伊朗戰爭爆發後，能源價格大幅攀升，帶動市場重新評估通膨風險與貨幣政策前景。原本市場預期華許上任後可能很快展開降息，如今相關押注已大幅降溫。

根據彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 估算，自衝突爆發以來，美債殖利率上升所造成的金融條件緊縮效果，已相當於 Fed 額外升息約 75 個基點。

DWS Americas 固定收益主管 George Catrambone 指出，美債殖利率攀升本身已經發揮部分 Fed 緊縮政策效果，從 2 年期到 10 年期公債利率全面上升，正逐漸對美國經濟形成阻力。

他認為，在通膨侵蝕實質薪資所得的情況下，美國消費者面臨的壓力正持續增加，未來終將反映在經濟活動上。不過，隨著殖利率大幅攀升，他近期已開始布局 2 年期與 10 年期公債。

週一美國 10 年期公債殖利率升至 4.47%，雖低於數週前高點，但仍較 2 月底高出約 50 個基點。市場甚至出現選擇權押注，預期 10 年期殖利率未來數月可能突破 5%，創下 2023 年以來新高。

就業數據成市場下一道關卡

除了非農就業報告外，本周還將公布職缺數據以及 ADP 民間企業就業報告，成為觀察美國勞動市場的重要指標。

AmeriVet Securities 美國利率交易與策略主管 Gregory Faranello 表示，如果通膨持續維持高檔、就業市場依舊穩健，市場可能開始反映 Fed 更大幅度的升息路徑，「只升息一次恐怕無法解決問題」。

上周公布的數據顯示，Fed 偏好的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月年增率達 3.8%，遠高於 Fed 長期 2% 的目標水準，也讓市場對通膨黏著性的擔憂再度升高。

目前 2 年期美債殖利率約 4%，較 2 月底高出約 60 個基點，並高於 Fed 目前 3.5% 至 3.75% 的政策利率區間，反映市場對未來政策利率上升的預期。

Conning 北美投資長 Cindy Beaulieu 指出，不僅是美國，全球債券市場都在面對相同問題：通膨究竟還能容忍升高到什麼程度，以及何時會開始對經濟成長造成實質傷害。