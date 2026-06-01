鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 19:19

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (1) 日宣布正式加入輝達 (NVDA-US) NVIDIA MGX 生態系，攜手賦能次世代加速運算基礎設施發展。NVIDIA MGX 是一套專為加速運算打造的模組化參考架構，旨在協助系統廠商降低研發成本、大幅縮短次世代產品的上市時程，進而顯著提升投資報酬率。

臻鼎表示，能夠加入 NVIDIA MGX 生態系，不僅代表公司在高階 PCB 技術、品質可靠度與量產能力上獲得高度肯定，也展現臻鼎 - KY 正逐步深化其在全球 AI 運算供應鏈中的關鍵角色。

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AI 正重新定義全球運算基礎設施，傳統的數據中心正加速轉型為具備超大規模運算能力的「AI 工廠」（AI Factory）。隨著 AI 技術轉向更具主動性的智慧代理系統（Agentic Systems），全球科技產業對基礎設施的需求正面臨顛覆性的重塑，這對硬體傳輸速度、電力傳輸密度以及系統擴充性，都提出了前所未有的嚴苛要求。

NVIDIA 最新推出的第三代 MGX 系統架構迎來重大的工程突破，透過創新的「純電路板（PCB-based）」設計，成功實現完全模組化、無電纜（Cable-free）的全新運算單元托盤與 NVIDIA NVLink 交換器托盤。要全面支持這種高密度、去線纜化的物理架構革命，極度仰賴超高層數與高速傳輸的 PCB 核心基礎建設。