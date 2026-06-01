鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-01 21:41

美股主要指數周一 (6/1) 開盤漲跌互見，接近歷史高點附近震盪。投資人一方面受到輝達推出新款 AI 個人電腦晶片激勵，帶動科技股走強，另一方面則消化美伊衝突持續升溫帶來的地緣政治風險。傳出伊朗因不滿以色列擴大在黎巴嫩的軍事行動，決定暫停與美國交換訊息，令市場對停火與重啟荷莫茲海峽航運協議的期待降溫。

〈美股早盤〉AI利多對決中東風險 主要指數漲跌互見(圖：REUTERS/TPG)

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截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.04%，費城半導體指數漲近 0.5%。台積電 ADR 漲近 3.0%。

儘管中東局勢再度升溫、油價反彈，美股仍延續強勢表現，投資人持續押注人工智慧 (AI) 熱潮與美國經濟韌性將支撐企業獲利成長。標普 500 指數期貨周一上漲 0.2%，預示美股有望在 6 月開局再創歷史新高。

不過，中東地緣政治風險仍是市場焦點。由於美國與伊朗尚未就重啟荷莫茲海峽航運達成協議，布蘭特原油價格反彈 2.4%，重新站上每桶 93 美元，結束連續三個交易日跌勢。美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.45%，美元小幅走強，比特幣則跌至 4 月中旬以來低點。

過去幾天衝突情勢再度惡化。以色列加強對黎巴嫩真主黨的攻勢，伊朗則攻擊科威特空軍基地，美軍也對伊朗雷達與指揮控制設施發動所謂的「自衛性打擊」。同時，美伊雙方仍透過外交管道就和平協議草案交換修正意見。

美國總統川普呼籲各方保持冷靜，並表示情勢最終將獲得妥善解決。不過，伊朗方面則指責以色列在黎巴嫩的軍事行動阻礙和平協議進展。

Jefferies 策略師 Mohit Kumar 表示，市場需要看到荷莫茲海峽重啟的正式協議，才能推動股市進一步上漲並帶動債券殖利率回落。他認為，一旦協議達成，風險資產仍有進一步上行空間。

除了地緣政治因素外，市場本周另一項關注焦點是美國就業數據。投資人將透過職缺報告、ADP 民間企業就業數據以及本周五 (5 日) 公布的非農就業報告，評估美國經濟與 Fed 政策前景。

根據彭博調查，經濟學家預估 5 月失業率將維持在 4.3%，新增非農就業人數約 8.9 萬人。若數據顯示就業市場依舊穩健，市場對 Fed 升息預期可能進一步升溫。

Brown Brothers Harriman 策略師 Elias Haddad 指出，美國就業市場穩定、核心通膨黏著以及經濟活動展現韌性，都支持 Fed 維持較具限制性的政策立場。目前貨幣市場仍反映 Fed 在今年 12 月前升息的機率約達 70%。

另一方面，高盛最新數據顯示，避險基金上周以六個月來最快速度買進美股，主要透過現貨指數與 ETF 布局，同時回補空單。市場資金持續流向科技股與 AI 概念股，也反映投資人對企業獲利前景仍抱持高度信心。

Natixis Global Asset Management 全球市場策略主管 Mabrouk Chetouane 表示，科技股漲勢與 AI 基礎建設供應商及大型雲端業者獲利成長相符，市場雖有泡沫疑慮，但他更傾向將目前情況視為由獲利成長推動的超級循環。

截至台北時間周一（6/1）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.76%，至每股 219.07 美元

輝達與微軟 (MSFT-US) 合作推出全新個人電腦處理器，激勵兩家公司盤前股價同步上揚。輝達盤前上漲約 2%，微軟則勁揚近 4%。市場看好雙方進一步將人工智慧技術導入個人電腦領域，擴大 AI 生態系布局。

戴爾 (DELL-US) 早盤股價上漲 9.17%，至每股 459.51 美元

輝達宣布推出新款 PC 處理器後，相關合作夥伴盤前股價同步走高。將負責生產搭載新晶片電腦的戴爾 (Dell) 上漲約 1.5%，惠普 (HPQ-US) 勁揚逾 3.5%；提供晶片架構技術的安謀 (ARM-US) 則大漲 14.5%，成為盤前表現最強勢個股之一。

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 5.52%，至每股 237.16 美元

隨著輝達宣布進軍個人電腦處理器市場，競爭對手盤前股價普遍走弱。高通 (QCOM-US) 重挫 9.5%，英特爾 (INTC-US) 下跌超過 6.5%，超微 (AMD-US) 也跌逾 4%。投資人擔憂輝達擴大產品版圖後，恐進一步侵蝕既有 PC 晶片市場版圖。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ISM 製造業指數預期 53.3，前值 54.5

美國 5 月製造業 PMI 終值預期 55.3，前值 54.5

華爾街分析：