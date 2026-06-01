〈COMPUTEX〉高通艾蒙：2026年將是AI Agent元年 終端裝置架構迎革命

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 18:25

高通 (QCOM-US) 執行長艾蒙 (Cristiano R. Amon) 今 (1) 日演講表示，AI 正從過去單純回應提示、作為人類工作的輔助工具，進一步演進為能夠理解意圖、主動規劃並執行任務的 AI Agent，而這項轉變將在 2026 年開始真正落地，因此高通將 2026 年視為「AI Agent 元年」。

高通艾蒙：2026年將是AI Agent元年 終端裝置架構迎革命。(鉅亨網記者魏志豪攝)

艾蒙指出，過去兩年高通持續強調，AI 將改變人機介面，並進一步改寫所有個人運算裝置的架構。如今這項趨勢正逐步成真，AI 不再只是使用者下達指令後才回應的工具，而是能夠主動採取行動、協助使用者完成生活與工作任務的智慧代理人。

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他舉例，未來 AI Agent 可在家庭中主動更新家人行程與活動，也能在工作場景中理解使用者正在推進的專案、待完成的任務，協助整理決策、安排優先順序；在個人生活中，AI Agent 則會主動提供與使用者相關的資訊、提醒與排程建議。艾蒙形容，未來 AI 將變得更自主、更個人化，也更像一個隨身夥伴，並跨越所有裝置主動運作。

艾蒙進一步指出，這也代表人們的數位生活核心將出現重大轉變。過去手機是數位生活中心，作業系統、應用程式與穿戴裝置大多圍繞手機運作；但在 AI Agent 時代，AI Agent 將成為數位體驗的中心，手機、PC、穿戴裝置、汽車等終端，則會成為連接使用者與 AI Agent 的端點。

他強調，這不是手機功能的延伸，而是整個數位生態系的重組。未來 AI Agent 不會被侷限在單一作業系統或單一應用程式中，任何能讓使用者連接 AI Agent 的裝置，都可能成為 AI 服務入口，一旦理解這項轉變，就能理解整個行動產業即將迎來的新變化。

艾蒙也點出 AI Agent 終端裝置的龐大市場規模。他表示，目前全球約有 60 億支手機、20 億個個人 AI 裝置，也就是穿戴裝置的演進型態，另外還有 20 億台 PC，以及 5 億輛連網汽車。未來人們將透過這些裝置與 AI Agent 互動，也凸顯邊緣裝置在下一階段 AI 發展中的關鍵角色。

不過，艾蒙提醒，今天的終端裝置並不是為 AI Agent 體驗所設計。現有手機、PC 與其他裝置，多數仍是以「使用者主動發起動作」為前提，但 AI Agent 不同，它會持續運作、延續上下文，並在安全可靠的前提下，自行協調多項任務，甚至不一定需要人類介入。

因此，AI Agent 的出現將推動硬體、作業系統與應用程式全面改變。艾蒙表示，AI Agent 會根據使用者意圖行動，理解人類需求，將目標拆解成多個步驟，並跨系統、跨資料集協調任務，這些資料可能來自裝置本身、使用者個人圖譜，以及應用程式內部資料。AI Agent 會規劃、執行，並與使用者互動確認，直到任務完成。

在硬體架構上，艾蒙認為，未來裝置必須具備更強且更高能效的 CPU，用於任務協調與編排；同時也需要高運算密度、低功耗的 NPU 與 GPU，以支援本地 AI 模型運行。未來 AI 運算將分散在雲端與裝置之間，雲端與邊緣將逐漸被視為同一個系統，因此終端裝置本身也必須具備更強 AI 運算能力。

艾蒙特別強調功耗與延遲的重要性。他指出，現有手機要在使用者操作下維持一整天續航已經不容易，若未來使用者與 AI Agent 同時持續操作裝置，功耗與延遲將成為極大的工程挑戰。未來裝置必須在嚴格功耗與延遲限制下，支援 AI Agent 的規劃、推理與跨系統協調。

此外，感測器與上下文資料也將成為 AI Agent 能否真正有用的關鍵。艾蒙表示，若沒有足夠上下文，AI Agent 就無法理解使用者所處情境，也無法提供真正個人化、主動式的服務，因此，下一代 AI 裝置不只是算力升級，也將更重視感測器、連接能力與個人情境資料。

艾蒙也指出，不同裝置類別所需 AI 架構並不相同。個人裝置需要高度聚焦於使用者相關感測器與上下文，且必須極度省電；汽車與機器人則需要在嚴苛環境下維持穩定運算能力，即使連線不穩也能獨立運作；資料中心則須支援大規模推論需求，同時同樣重視能源效率。

他表示，高通長期深耕行動運算，過去數十年一直面對運算需求快速提升、但電池與能源有限的挑戰，因此累積出每瓦效能優勢。未來高通將把這項能力從智慧手機、PC、汽車運算、機器人，進一步延伸至資料中心。