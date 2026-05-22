科技巨頭裁員背後不再聚焦削減成本 而是朝AI時代轉型
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球科技產業近期掀起裁員潮，但據《Yahoo 財經》報導，這次的情況與以往單純因經濟不景氣而縮減開支不同。目前的解雇通知中，愈來愈多地提到人工智慧 (AI) 如何重塑勞動力需求與公司的優先事項。
其中，Meta (META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在宣布全球裁員約 8,000 人時，將 AI 稱為「我們一生中最具影響力的技術」，並強調唯有領先的公司才能定義下一代科技。
思科 (CSCO-US) 執行長羅賓斯 (Chuck Robbins) 表達了類似觀點，他認為在 AI 時代勝出的企業，必須具備將投資持續轉向高需求與長期價值領域的紀律，為此思科計畫裁減約 4,000 個職位。
雲端服務商 Cloudflare 在裁減 1,100 名員工時明確表示，這並非單純的成本控制，而是為了定義一家世界級高成長公司在「代理型 AI(agentic AI) 時代」應有的營運方式。加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 同樣宣布裁員 700 人，執行長 Brian Armstrong 指出，AI 正在引發公司運作方式的深刻轉變，企業必須在工作的各個層面槓桿化運用 AI。
根據職場調查機構 Challenger, Gray & Christmas 的數據，今年截至 4 月，全球已宣布超過 30 萬件裁員案，其中科技產業就占了 8.5 萬多件。公司營收長 Andy Challenger 指出，即便個別職位尚未被 AI 直接取代，原本用於這些職位的資金也正在向 AI 領域轉移。
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