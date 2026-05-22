鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-23 07:30

《CNBC》報導，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 股價周五 (22 日) 大漲近 12%，過去一個月累計漲幅已達 75%，隨著這家晶片公司在實體 AI 浪潮中的核心地位更加明確，華爾街也開始重新評價其價值。該股目前已創下歷史新高。

雖然高通在 AI 模型與 AI 工作負載晶片競賽中，落後輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 等巨頭，但該公司正利用其在智慧手機市場的主導地位，鞏固其在連網裝置領域的重要角色，無論是智慧眼鏡、汽車還是機器人。

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據報導，OpenAI 也正與高通合作開發 AI 晶片，未來可能用於由 AI 代理驅動的新裝置。

Tigress Financial Partners 分析師 Ivan Feinseth 給予高通股票買進評級。他表示，「這家公司將重返昔日榮耀，並領導連網裝置革命。」他認為，投資人如今正「開始意識到這一點」。

談到高通與 OpenAI 的合作時，Feinseth 表示自己對這款即將推出的裝置相當看好，並形容它將是「一款以 AI 為基礎操作系統、幾乎能完成所有事情的手機。」

高通如今已成為大量「邊緣 AI」裝置的核心晶片供應商，也就是在本地端而非雲端執行 AI 運算的設備。其中包括微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 的 Surface PC，以及 Google(GOOGL-US) 與 Meta Platforms(META-US) 推出的智慧眼鏡。高通基於 Arm 架構的晶片，也提供比英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (AMD-US) 更節能的替代方案。

高通周四宣布與車廠 Stellantis(STLA-US) 達成合作。Stellantis 將採用高通 Snapdragon 處理器，以「支援整車先進且統一的運算能力，包括座艙、連線功能與先進駕駛輔助系統」。

Stellantis 旗下品牌包括 Alfa Romeo、Chrysler、Dodge、Fiat、Jeep 與 Maserati 等。

高通也已與 Bosch、福斯汽車 (Volkswagen)、現代汽車 (Hyundai) 與 BMW 達成類似合作。在最新財報中，高通表示，其汽車業務營收年增 38% 至 13 億美元。根據公司資料，目前已有超過 100 萬輛汽車採用高通處理器運行自動駕駛系統。

高通周五股價大漲的另一個原因，則是市場對其全新業務——資料中心晶片——期待升溫。

高通去年宣布推出 AI200 與 AI250 資料中心晶片，這是客製化 AI 加速器，相較於目前主導 AI 運算的輝達 GPU，屬於可程式化程度更高的晶片類型。

這些晶片預計今年稍晚上市，並將以完整機櫃級系統形式販售，類似輝達的 Vera Rubin 系統與 AMD 即將推出的 Helios 系統。

高通執行長 Cristiano Amon 在 4 月財報電話會議中表示，公司將在今年開始向「一家大型超大規模雲端業者」出貨資料中心晶片。